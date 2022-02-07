Украинский политолог: больше всего к конфликту нас готовят США

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего в Украине военную истерию нагнетают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" украинский политолог Василь Вакаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Соединенные Штаты Америки через средства массовой информации с конца октября говорят о том, что Россия увеличила контингент своих войск на протяжении всей границы с Украиной. Здесь расходится наша, украинская, официальная позиция с американской. Украина говорит о том, что ничего нового, начиная с марта-апреля прошлого года, не происходит. Американцы утверждают, что мы чего-то не видим", - заметил Василь Вакаров.

"Исходя из этой ситуации, очевидно одно: больше всего к конфликту нас готовят Соединенные Штаты Америки. Это объективно. Но если рассуждать именно внутри Украины, находясь в Украине и понимая наши нюансы происходящего момента, то однозначно ответ будет следующим: Украина не хочет воевать и не готовится воевать", - резюмировал политолог.-0-