Украинский политолог: диалог с позиции победителя для оппозиции сегодня невозможен и некорректен

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог с позиции победителя для оппозиции сегодня невозможен, недоступен и некорректен. Такое мнение в эфире СТВ высказал украинский политолог Руслан Бортник, сообщает БЕЛТА.

"Меня очень настораживают определенные действия лидеров белорусской оппозиции. Я не вижу способности вести политический диалог. Вот что сегодня белорусская оппозиция предлагает белорусской власти? Вот что сегодня люди, которые проголосовали за оппозиционных кандидатов, предлагают тем людям, которые проголосовали за Лукашенко? Они предлагают какой-то внутренний диалог, они предлагают, может быть, какие-то формы сотрудничества? Они предлагают какие-то этапы нормализации ситуации? Они требуют капитуляции", - сказал Руслан Бортник.

Украинский политолог подчеркнул, что требовать капитуляции может только победитель."И не просто победитель, а легальный, признанный всем миром победитель. Пока что больше стран в мире, причем важных стран, и вопрос не только в России - в Китае, Турции и других странах - признали белорусские выборы. Об этом не стоит забывать. Именно поэтому, знаете, диалог с позиции победителя, мне кажется, для оппозиции сегодня невозможен, недоступен и некорректен. Складывается впечатление, что тем структурам, которые руководят извне этой ситуацией, нет необходимости создавать стабильную, консолидированную Беларусь. Их задача просто повалить власть, чтобы изменить политический курс государства, изменить само белорусское общество", - добавил он.-0-