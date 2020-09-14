Украинский политолог: совершенно очевидно, что протесты в Беларуси спровоцированы извне

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенно очевидно, что протесты в Беларуси спровоцированы извне, заявил корреспонденту БЕЛТА украинский политолог Глеб Ляшенко.

"Конечно, это заметно хотя бы по тому, что лидер оппозиции находится в соседней стране, которая является страной-сателлитом США. По сути дела, это даже более заметно, чем, например, в Украине в 2014 году. Поскольку у нас были лидеры оппозиции, которые являлись частью украинского истеблишмента, - отметил Глеб Ляшенко. - Совершенно очевидно, что этот протест спровоцирован извне. Хотя я не говорю, что все люди куплены. Они обмануты. И, честно, очень жаль вашу страну. Объективно говоря, в Беларуси экономика держится за счет госуправления, ваш Президент и правительство делают очень много, чтобы страна развивалась. Если сравнивать динамику развития Украины и Беларуси, то за последние 6 лет белорусы стали жить лучше, чем украинцы. Они обогнали Украину. Теперь мы, украинцы, живем хуже".

"Полагаю, что у вас все будет хорошо. У меня нет сомнений: никаких радикальных событий у вас не произойдет", - добавил украинский политолог.-0-