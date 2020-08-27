Украинский политолог: Telegram-каналы управляются из-за рубежа

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-каналы управляются из-за рубежа, заявил в эфире "Беларусь 1" украинский политолог Кирилл Молчанов, сообщает БЕЛТА.

"Эта технология не является новой. Еще с событий Арабской весны, которая началась лет 10 назад, когда в Египте, Тунисе начались протесты. Их называли "Твиттер-революции". Когда в "Твиттере" собирались и координировались акции протеста", - сказал Кирилл Молчанов.

По его словам, сейчас это все просто переросло в Telegram. "Другой момент, что все эти Telegram-каналы в основном являются иностранными агентами, зарегистрированы где-то в Польше или Литве. То есть явно штаб принятия решений находится за пределами Беларуси. И это тоже стоит понимать тем, кто идет на акции протеста", - добавил украинский политолог.-0-