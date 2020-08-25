Украинский политолог: Запад не будет дружить, он будет управлять Беларусью

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не будет дружить, он будет управлять Беларусью. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал украинский политолог Руслан Бортник, сообщает БЕЛТА.

"Я бы сказал, что сегодня идет борьба за Беларусь. Конечно, внутри мы видим попытку захвата власти путем массовых демонстраций, митингов, протестов. И это еще одна из форм, скорее всего, цветных революций. Искусственная остановка предприятий, забастовка рабочих. Беларусь тоже может оказаться одним из лидеров экономической деградации в мире достаточно быстро", - сказал Руслан Бортник.

По его словам, все мечтают заменить Беларусь на рынках других государств своими товарами и услугами. "Посмотрите на Украину, которая в четыре раза больше. Она тоже подружиться с Западом не сумела, она сумела только Западу сдаться. Причем эта капитуляция не была даже почетной в этой части. Запад может только управлять, может использовать эту ситуацию, но Запад не будет дружить с Беларусью. И Запад, и Украина - все мы думаем о том, как подвинуть Беларусь с этих рынков, как заместить ваши товары и услуги нашими. Потому что мы на этом зарабатываем", - добавил политолог.-0-