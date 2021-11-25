Украинский политолог: Запад расплачивается за свои действия на Ближнем Востоке

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад расплачивается за свои действия на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал замдиректора украинского института политики политолог Кирилл Молчанов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Там началась перманентная гражданская война и оттуда люди начали бежать, и бежать в основном в Европу. То есть Запад расплачивается за все свои действия предыдущих лет", - сказал Кирилл Молчанов.

По его словам, Запад по сути стал жертвой своей же политики. "Очевидно, что ни в Беларуси, ни в Польше эти люди не хотят оставаться. Они хотят ехать в Германию, Бельгию, другие страны Запада и получать хорошее пособие. Настало время, как говорится, собирать камни. Потому что в свое время не от большого ума страны НАТО разбомбили Ливию, Сирию, Ирак. И теперь оттуда подавляющее большинство жителей хочет просто уехать, потому что там просто невозможно жить", - констатировал политолог.-0-