Украинский публицист: призыв к санкциям против своей страны - это преступление и удар по простым людям

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призыв к санкциям против своей страны - это преступление против государственности и удар по простым людям. Об этом заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я помню, какой была Беларусь в 1990-х, а люди это, видно, забыли. И те, кто призывает к санкциям, - это же просто убийство государства, простых людей. Мне кажется, это своего рода преступление перед государственностью. Убить государство... Ради чего? Мне это непонятно. Это за гранью здравого смысла", - считает публицист.

По мнению Всеволода Непогодина, людей, которые призывают к санкциям, иначе как врагами не назовешь. "Это то же самое, что взять и отключить воду, газ, свет и воздух еще", - добавил он.-0