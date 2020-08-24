Украинский журналист: главной целью Запада является Россия, а вовсе не Беларусь

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Беларуси развивается по сценарию типичной цветной революции. Такое мнение в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал известный украинский журналист и публицист Максим Равреба, сообщает БЕЛТА.

"Когда в Гомеле меня пригласили выступить на митинге за Лукашенко, я начал с того, что поздравил собравшихся с тем, что в их страну пришел майдан, - сказал Максим Равреба. - Да, действительно, это - майдан, типичная цветная революция. На самом деле, майдан происходит и во Франции - это "желтые жилеты", и в Гонконге - "революция зонтиков" или что-то в этом роде. Это технология управления массами. Она проверена, внедрена, испытывалась не на Украине. И сейчас она осуществляется в Беларуси".

Журналист подчеркнул, если речь идет о постсоветском пространстве, Запад продолжает работу по демонтажу Советского Союза и всего, что с ним было связано. "Это началось в Украине, происходит в Тбилиси, да и в Молдове это было. Недостаточно было разделить государства по линии их границ, установленных советской властью. Сейчас происходит такая тщательная зачистка надстройки. Базис был разрушен в 1990-е, нас распилили на куски, тщательно уничтожили все экономические связи между бывшими республиками и добились того, чтобы они эти связи не восстанавливали", - отметил он.

Максим Равреба убежден, что главной целью Запада является Россия, а вовсе не Беларусь и не Украина. "По примеру Украины мы видим, как продолжают уничтожаться предприятия, имевшие связи с Россией. Самый яркий пример - это завод "Мотор Сич", который де-факто уничтожен и не существует. Это завод, который производил авиационные моторы и сотрудничал с Россией, но теперь окончательно между Украиной и Россией уничтожена такая экономическая цепочка. Отгораживание от России - это одно. Но важно понять другое. Их цель - уничтожение советского ВПК, сделать все возможное, чтобы он не возродился никогда. А экономические связи - это вторичное, их это немного меньше волнует", - добавил он.-0-