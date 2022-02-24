Украинцы, получившие белорусское гражданство: главное, чтобы был мир

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В третий день досрочного голосования на референдуме на участок придет семья Натальи и Дениса Васильевых из Климовичей. В 2015 году они переехали в Беларусь из Луганской области, в январе 2022-го получили гражданство, передает корреспондент БЕЛТА.

В новом статусе супруги будут голосовать впервые. "Для нас это очень волнительно, потому что мы все-таки получили гражданство и стали белорусами, - поделилась эмоциями Наталья Васильева. - Референдум - ответственное событие для всех жителей страны, каждый должен прийти и проголосовать. Мы сегодня тоже вместе отдадим свой голос. Изменений в Конституцию много - документ основательный, нас по нему все устраивает. Главное, чтобы были мир и стабильность. После того, что было там, в Украине, здесь большая разница, нам есть с чем сравнить. Спасибо за то, что мы в мире живем".

Наталья переехала в Беларусь в феврале 2015 года с мужем и 9-летним сыном Павлом. Вместе с ними уехали брат с женой и дочерью. Можно сказать, вернулись на историческую Родину. "Я родилась в Беларуси, когда произошел Чернобыль - мы уехали в Украину и там прожили почти 30 лет, - рассказала женщина. - Из-за ситуации там мы вернулись и сразу остановились у родственников, потом нам дали блок в общежитии, где и сейчас живем. Здесь родилась дочь Виктория, ей уже 5 лет. Работаю в больнице медсестрой, муж - сварщиком на Белорусском цементном заводе".

При переезде у семьи Васильевых были большие страхи: волновались и за себя, и за детей. "Мы ехали и не знали, как здесь устроимся, потому что переезжали в неизвестность, в другую страну. Это очень страшно. Но тем не менее огромное спасибо всем, кто помогал. Благодаря этому справились. Нам дали общежитие, работу, устроили ребенка в школу, что это очень обрадовало и обнадежило", - отметила Наталья.

Со временем, буквально в течение года, женщина забрала в Беларусь родителей, которые тоже родились тут. В Украине успели продать дом и вложились в жилье здесь, теперь семья за них спокойна. Тем не менее в соседней стране остались родственники, друзья, близкие. Наталья и Денис часто с ними созваниваются, приглашают их сюда, переживают за их судьбу, особенно в свете последних событий.

"Война - это очень страшно, - говорит Наталья. - Те, кто там не был и не знает всей ситуации, этого не поймет. Когда мы приехали сюда, почувствовали разницу - как там жить тяжело, и как здесь. В мирное время это большая разница. Конечно, сейчас мы все рядом, все вместе - это огромная радость. Хорошо, когда близкие рядом. Но все равно за Украину очень болит душа. Надеюсь, что там все наладится. Хочется, чтобы и у них мир все-таки наступил".-0-