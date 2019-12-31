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31 декабря 2019, 12:57

Украшают елку ретро-игрушками, не избегают разговоров о политике - как депутаты встречают Новый год

Фото из архива
Фото из архива
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В Гродно Дед Мороз вплавь пересек Неман, чтобы поздравить город с Новым годом

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство депутатов Палаты представителей считают Новый год семейным праздником, поэтому встречать они его планируют за большим столом вместе с домочадцами. Однако у каждого есть свои добрые традиции, о которых они рассказали корреспондентам БЕЛТА.

В семье Лилии Ананич к празднику уже все готово. "У нас Рождество и Новый год - это семейные праздники, поэтому в моем доме сегодня тепло, уютно, все дети в сборе, внуки. Мы в последние годы наряжаем искусственную елку, дети жалеют живые. Но у нас на участке есть и елочки, и сосны, поэтому обязательно наряжают деревце и на улице. На нашей домашней елке есть очень старые игрушки - с того времени, когда еще мои дети были маленькими. Это и традиционный Дед Мороз, и мудрая сова, и даже балеринка", - рассказала парламентарий.

Лилия Ананич
Лилия Ананич

Лилия Ананич надеется на зимнюю погоду в новогоднюю ночь, ведь вместе с внуками она привыкла лепить снежную бабу. "У нас Дед Мороз всегда приходит неожиданно. Мы его даже не всегда замечаем, но ровно в полночь под елкой оказывается гора подарков к общему удовольствию и малышей, и взрослых. Дети приехали в гости с прекрасным лабрадором, еще у нас второй пес будет в доме - джек-рассел. Поэтому будет весело, - рассказала она. - Новогодние блюда тоже традиционные. И оливье у нас будет, с очень большой надеждой смотрим на красивого гуся, он уже два дня маринуется. Думаем, он будет аппетитным".

Парламентарий уверена, что в новогодние дни особенно важно дарить добро тем, кто нуждается в поддержке и помощи. "Мы все не только верим в чудо, мы много в нашей стране делаем для того, чтобы это чудо было реальностью, чтобы лучше жили наши люди, чтобы у всех было счастливое детство, чтобы каждый день приносил развитие и достойную жизнь. В моем понимании вера в чудо - это вера в хорошее, в то, что добрые дела обязательно будут возвращаться в стократном размере к тому, кто их делает. Поэтому делайте добро, пусть оно к вам возвращается, пусть всегда у нас будет мирное небо, счастливые семьи, достаток в домах, благополучие и радостное настроение встречать каждый день и стремиться к новому и лучшему", - пожелала она.

У Олега Гайдукевича, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", есть своя традиция на 31 декабря. "Но мы с друзьями ходим не в баню, а в спортивный зал играть в баскетбол", - поделился он одним из рецептов бодрого настроения в Новый год. За праздничным столом в семье Гайдукевичей собирается человек 20. "Самая главная наша традиция - собраться вместе, где бы кто ни был. Накрываем богатый стол. Обязательно в новогоднюю ночь выезжаем в город, чтобы хотя бы час-два погулять, насладиться праздничной атмосферой", - рассказал он.

Олег Гайдукевич
Олег Гайдукевич

Новый год депутат считает главным праздником в стране - сложно найти человека, который бы его не отмечал. "А еще, думаю, всех объединяет вера, что с боем курантов проблемы и заботы останутся в старом году, а следующий будет другим, будет лучше", - добавил он.

Собеседник признается - без разговоров о политике за праздничным столом не обходится. "Сначала стараемся про нее не говорить, но потом все равно начинаем обсуждать будущее страны, чего бы нам хотелось, что нас ждет. Дети, правда, стараются перебивать, переключаемся в итоге на другие темы. Но без этого никак: я всю жизнь в политике, вырос в такой семье, где разговоры о ней ведутся каждый день", - отметил депутат.

В семье Николая Василькова в Новый год привыкли обходится без подарков. "Мы уже в таком возрасте, что Дед Мороз к нам не приходит", - смеется собеседник. Вместо этого домочадцы искренне, от всей души желают друг другу здоровья, счастья и радости. "Новогодний стол у нас, как у всех, с оливье, селедкой под шубой. Еще торт "Наполеон" стараемся приготовить. Чтобы коржи хорошо пропитались кремом, он настаивается с 30 декабря", - раскрывает кулинарные секреты парламентарий.

Николай Васильков
Николай Васильков

Геннадий Давыдько Новый год тоже отметит в семейном кругу. "Праздник у нас продолжается от Рождества католического до православного, потому что такая многоконфессиональная семья. И религиозные праздники мы чтим. Главное, чтобы было хорошее, праздничное настроение, чтобы никто не болел, все были в добром расположении духа. Все нуждаются во внимании в праздничные дни, особенно пожилые люди, детишки", - подчеркнул он. "Если человек здоров и верит в то, что он правильно живет, - это самое главное. Пусть все будут здоровы и знают, во имя кого и чего они живут на этой земле", - подытожил депутат.-0-

Геннадий Давыдько
Геннадий Давыдько

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