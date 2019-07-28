Укрепление дружбы с Беларусью очень ценно для Сирии - Валид аль-Муаллем

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид аль-Муаллем в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о шагах, которые способствуют укреплению дружбы между Беларусью и Сирией, раскрытию потенциала сотрудничества, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь и Сирия - страны небольшие, но, работая вместе, сообща, мы можем сделать многое, чтобы благосостояние наших народов росло, - уверен Валид аль-Муаллем. - Мы договорились с представителями Беларуси о том, что в августе пройдет заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами".

Беларусь оказывает гуманитарную помощь Сирии. Особое внимание уделяется проекту по организации отдыха и оздоровления сирийских детей в Беларуси. В 2017-2019 годах более 1 тыс. сирийских детей отдохнули в Беларуси за счет средств белорусской стороны. "Инициатива Александра Лукашенко по оздоровлению сирийских детей имеет очень большое значение. Дети, которые приезжают в вашу страну, - это дети тех, кто погиб в борьбе против террористов, защищая свободу и независимость Сирии. И Президент Беларуси заверил, что проект по оздоровлению будет продолжен", - сказал Валид аль-Муаллем.

По его словам, терроризм - эпидемия международного масштаба, она способна распространяться. Поэтому фактически текущая борьба Сирии - стремление защитить весь мир. "Но усилий одного государства недостаточно, - подчеркнул Валид аль-Муаллем. - Чтобы победить это зло, нужны международные обязательства и их выполнение. Необходимо остановить финансирование террористов и их вооружение, бороться с распространением террористической идеологии".

На сегодняшний день положение в стране намного лучше, чем в прошлом году или несколько лет назад, отметил министр. Власти контролируют более 80% территории. Очаги террористов еще есть - на северо-западе и северо-востоке страны. "Но мы намерены освободить от них все государство. Также настаиваем и будем делать все возможное, чтобы все иностранные войска, находящиеся на сирийской территории незаконно, покинули ее. Борьба против террористов будет продолжена. Параллельно будет идти работа в рамках политического процесса. И, конечно, власти реализуют программу восстановления, особенно в тех регионах, где инфраструктура пострадала больше всего", - заключил Валид аль-Муаллем.-0-