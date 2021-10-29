Улахович: в кулуарах форума в Вероне европейцы интересуются, как Беларуси удается обходиться без локдаунов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 29 октября 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:26 Белорусские грации выиграли бронзу ЧМ в групповых упражнениях Спорт
14:24 Постпред РФ при ЕС: нагнетание ситуации вокруг Беларуси из-за наплыва мигрантов в Европу продолжится Общество
14:19 Беларусь и Пакистан намерены увеличить товарооборот и экономическую кооперацию Экономика
14:02 Хамон с недопустимыми добавками продавался в Бобруйске Регионы
14:01 Инфляция в еврозоне достигла 13-летнего максимума на фоне энергетического кризиса В мире
14:00 Полный доступ: Белстат запустил платформу данных переписей 2009 и 2019 годов Общество
13:56 Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир Президент
13:54 Костевич проведет 3 ноября прием граждан в Минтруда и соцзащиты Общество
13:48 В Минске бухгалтер присвоила более Br102 тыс. со счета кооператива Происшествия
13:39 Лукашенко о новых производствах: мы умеем делать все, когда делаем для своей страны и народа Президент
13:33 Аллею семейных деревьев заложили жители Белыничей Регионы
13:31 Кардиолог: ситуация с медицинским кислородом в украинских больницах хуже, чем говорят власти В мире
13:27 В Могилеве проходят учебно-тренировочные сборы военных водолазов Регионы
13:25 Совет ЕЭК снизил ввозные пошлины на синтетические волокна, хлопчатобумажные ткани Экономика
13:25 Евро на торгах 29 октября подорожал, доллар и российский рубль подешевели Экономика
13:11 Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus Общество
13:09 В Молодечно женщина нашла тайник с оружием в квартире покойного отца Происшествия
13:09 В Бурятии задержали группировку праворадикалов, готовившую акции против органов госвласти В мире
13:05 Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ Президент
13:01 "Существующих мощностей недостаточно". В Беларуси намерены углублять переработку древесины Президент
13:00 Предприятия более чем 40 крупных городов Беларуси могут подключаться к сети для интернета вещей Технологии
12:59 В Германии автомобиль въехал в группу детей В мире
12:47 Ананич: изменения в закон о возмещении банковских вкладов направлены на защиту интересов граждан Экономика
12:45 Микроавтобус и мотоблок столкнулись в Лельчицком районе: пострадали 3 человека Происшествия
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1988 пациентов с COVID-19, выписаны 2130 Общество
12:43 Улахович: в кулуарах форума в Вероне европейцы интересуются, как Беларуси удается обходиться без локдаунов Общество
12:42 Андрейченко: благодаря слаженной работе удалось избежать вспышек COVID-19 в домах-интернатах Регионы
12:35 Мезенцев: БГУ является национальным брендом Беларуси Общество
12:35 Лукашенко на Добрушской бумажной фабрике: я доволен, что мы закончили эту стройку Президент
12:27 Чуприс: имидж БГУ формируют преподаватели и выпускники Общество
Все новости
Все новости
Общество
29 октября 2021, 12:43

Улахович: в кулуарах форума в Вероне европейцы интересуются, как Беларуси удается обходиться без локдаунов

Владимир Улахович. Фото из архива
Владимир Улахович. Фото из архива

29 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В кулуарах проходящего в итальянской Вероне XIV Евразийского экономического форуме представители европейских стран интересуются, как Беларуси удается обходиться в условиях пандемии без локдаунов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал принимающий участие в этом авторитетном международном мероприятии председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

"На полях форума его участников интересует белорусский опыт, как нам удается пройти пандемию без локдаунов и без остановки экономической жизни с показателями роста ВВП, внешнеторгового баланса, сокращением дефицита бюджета", - сказал Владимир Улахович.

По его словам, в целом веронский форум иллюстрирует серьезные изменения в международных экономических отношениях. "Мы видим новые, прагматичные, разумные подходы, - сказал председатель БелТПП. - Мы видим интерес к нашей евразийской "пятерке", которая шаг за шагом, спокойно, устойчиво развивается. Интерес возрастает как к очень серьезному, большому партнеру - и с точки зрения емкости рынка, и с точки зрения огромных ресурсов и потенциала, которым обладают наши пять стран. Ну а Беларусь - это особый промышленный кластер. Мы не только территория логистического, транспортного сопряжения, мы сохраняем статус промышленного сердца Евразийского экономического союза. Роль Беларуси для многих сегодня открывается по-новому, мы это видим и чувствуем по отношению к нам европейского бизнеса".

Владимир Улахович напомнил, что между БелТПП и организаторами веронского форума Банком "Интеза" и ассоциацией "Познаем Евразию" подписано соглашение о создании белорусско-итальянского делового совета. По его словам, белорусская сторона намерена использовать веронскую площадку для организации встреч с белорусскими бизнес-кругами. "Думаю, что это скоро состоится, - выразил надежду глава БелТПП. - Интерес к Беларуси только возрастает, я думаю, в ближайшее время он просто перейдет в такую практическую плоскость".

Владимир Улахович также обратил внимание, что на нынешнем форуме в Вероне многие выступающие высказываются на тему санкций. "Относительно санкций вы наверное слышали, что говорят наши европейские партнеры и известные люди, руководители крупнейших компаний и государственных институтов: санкции вообще никому не приносят никакой пользы и это инструменты, которые нужно списать и забыть", - подчеркнул он.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Работу форума открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы был посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день проходят дискуссии, посвященные последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели.

Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БелТПП форумы
Новости рубрики Общество
Владимир Чижов. Фото ТАСС Постпред РФ при ЕС: нагнетание ситуации вокруг Беларуси из-за наплыва мигрантов в Европу продолжится
Фото из архива Полный доступ: Белстат запустил платформу данных переписей 2009 и 2019 годов
Ирина Костевич во время приема граждан. Фото из архива Костевич проведет 3 ноября прием граждан в Минтруда и соцзащиты
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1988 пациентов с COVID-19, выписаны 2130
Фото из архива Мезенцев: БГУ является национальным брендом Беларуси
Главное
Лукашенко ознакомился с производством картона на Добрушской бумажной фабрике
"Надо занять рынок". Лукашенко дал поручение более активно развивать производство электробусов
Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны
"Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир
"Существующих мощностей недостаточно". В Беларуси намерены углублять переработку древесины
Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ
АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!
Белорусские грации выиграли бронзу ЧМ в групповых упражнениях
Дзермант о военных планах Польши: на любое агрессивное действие последует незамедлительный ответ
Полный доступ: Белстат запустил платформу данных переписей 2009 и 2019 годов
Госнаграды вручены сотрудникам БГУ
Ананич: изменения в закон о возмещении банковских вкладов направлены на защиту интересов граждан
Улахович: в кулуарах форума в Вероне европейцы интересуются, как Беларуси удается обходиться без локдаунов
Предприятия более чем 40 крупных городов Беларуси могут подключаться к сети для интернета вещей
МАРТ предлагает обсудить меры по госрегулированию потребительского рынка
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1988 пациентов с COVID-19, выписаны 2130
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus
Госпогранкомитет: количество грузовиков в очереди на выезд в ЕС продолжает снижаться
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.