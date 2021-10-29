Улахович: в кулуарах форума в Вероне европейцы интересуются, как Беларуси удается обходиться без локдаунов

29 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В кулуарах проходящего в итальянской Вероне XIV Евразийского экономического форуме представители европейских стран интересуются, как Беларуси удается обходиться в условиях пандемии без локдаунов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал принимающий участие в этом авторитетном международном мероприятии председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

"На полях форума его участников интересует белорусский опыт, как нам удается пройти пандемию без локдаунов и без остановки экономической жизни с показателями роста ВВП, внешнеторгового баланса, сокращением дефицита бюджета", - сказал Владимир Улахович.

По его словам, в целом веронский форум иллюстрирует серьезные изменения в международных экономических отношениях. "Мы видим новые, прагматичные, разумные подходы, - сказал председатель БелТПП. - Мы видим интерес к нашей евразийской "пятерке", которая шаг за шагом, спокойно, устойчиво развивается. Интерес возрастает как к очень серьезному, большому партнеру - и с точки зрения емкости рынка, и с точки зрения огромных ресурсов и потенциала, которым обладают наши пять стран. Ну а Беларусь - это особый промышленный кластер. Мы не только территория логистического, транспортного сопряжения, мы сохраняем статус промышленного сердца Евразийского экономического союза. Роль Беларуси для многих сегодня открывается по-новому, мы это видим и чувствуем по отношению к нам европейского бизнеса".

Владимир Улахович напомнил, что между БелТПП и организаторами веронского форума Банком "Интеза" и ассоциацией "Познаем Евразию" подписано соглашение о создании белорусско-итальянского делового совета. По его словам, белорусская сторона намерена использовать веронскую площадку для организации встреч с белорусскими бизнес-кругами. "Думаю, что это скоро состоится, - выразил надежду глава БелТПП. - Интерес к Беларуси только возрастает, я думаю, в ближайшее время он просто перейдет в такую практическую плоскость".

Владимир Улахович также обратил внимание, что на нынешнем форуме в Вероне многие выступающие высказываются на тему санкций. "Относительно санкций вы наверное слышали, что говорят наши европейские партнеры и известные люди, руководители крупнейших компаний и государственных институтов: санкции вообще никому не приносят никакой пользы и это инструменты, которые нужно списать и забыть", - подчеркнул он.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Работу форума открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы был посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день проходят дискуссии, посвященные последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели.

Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-