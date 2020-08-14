Уличные беспорядки необходимо остановить - мнение

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличные беспорядки необходимо остановить. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей.

"За последние три дня в скорую помощь по всей стране уже обратились более 300 человек. Коммунальные службы прикладывают все усилия, чтобы привести улицы в порядок после незаконных акций, ведь центральным улицам Минска и других городов причиняется немалый ущерб - поджигаются киоски и остановки, разрисовываются участки дорог и исторических зданий. Все это ведет за собой и финансовые потери", - сказал Игорь Завалей.

"Уличные беспорядки необходимо остановить, ведь за каждое незаконное действие следует наказание. Чтобы донести свое мнение мирным путем, можно обратиться в общественные организации, прийти на прием граждан, написать в онлайн-приемную", - добавил он.-0-