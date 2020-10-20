Улица никогда ничего не решала, там действует закон толпы - депутат

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улица никогда ничего не решала, там действует закон толпы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась.

"Я всегда говорил, что белорусы - рассудительная, разумная нация. И раз произошла такая ситуация, все равно надо благоразумно подойти, уйти с улицы и сесть за стол переговоров, - сказал Денис Карась. - Улица никогда ничего не решала, на улице действует закон толпы, а это нецивилизованное решение вопроса. Поэтому диалог необходим. Любое предложение мы всегда готовы услышать. Пусть только предлагают, но предложений ведь нет. А вот это бесполезное хождение по улицам - не выход".

Парламентарий отметил, работая в эти дни в округе, он часто слышит от людей, что они уже устали от акций протеста. "Люди подходят на улице, в магазине, просят, чтобы я, как депутат, как-то повлиял на скорейшее завершение всех этих непонятных хождений по улице, которые людей пугают. Люди боятся выходить из дома", - рассказал он.

Денис Карась напомнил, что сейчас по всей страны работают диалоговые площадки, где каждый желающий может высказать свои предложения по внесению изменений в Конституцию, в законодательство. "Но почему-то активны люди старшего поколения и рабочие, а вот у молодежи и, в частности, "альтернативщиков" никаких предложений нет", - добавил он.-0-