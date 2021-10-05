Улучшение качества доставок, цифровизация процессов: "Белпочта" приняла новую стратегию развития

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП "Белпочта" Андрей Важник рассказал сегодня на пресс-конференции о приоритетах развития почтовой службы на следующую пятилетку, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белпочта" приняла стратегию развития на 2021-2025 годы. Она предусматривает улучшение качества доставок, логистической системы, цифровизации процессов. Один из основных проектов, который мы в настоящий момент разрабатываем, - развитие национальной почтовой электронной системы. Также мы работаем над развитием сети почтоматов, над обеспечением почтальонов мобильными устройствами для того, чтобы они могли обслуживать клиента удаленно - не в отделениях почтовой связи, а сразу на месте, принимая платежи, оформляя подписку, выплачивая денежные переводы. Все это существенно улучшит качество обслуживания. Мы нацелены на то, чтобы наши пользователи, клиенты были довольны нашими услугами", - сказал Андрей Важник.

По его словам, "Белпочта" как национальный оператор почтовой связи страны входит во Всемирный почтовый союз. "Мы входим в двадцатку лучших почтовых служб. Занимаем 21-е место среди 172 государств", - отметил заместитель гендиректора.

"Белпочта" состоит из 6 филиалов, где работают 22 тыс. сотрудников. "Это достаточно большой коллектив, объединенный единой целью - оказывать качественные, своевременные, надежные услуги почты. Каждый день это полмиллиона писем, несколько десятков тысяч посылок, несколько сотен тысяч средств массовой информации. Фактически "Белпочта" - это сложный механизм, который владеет всеми средствами автоматизации и цифровизации. Мы стоим на переднем крае развития современных технологий", - подчеркнул Андрей Важник.-0-