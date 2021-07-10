Умелец из Дагестана: главное богатство белорусского народа - его необыкновенно красивая душа

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Главное богатство белорусского народа - его духовность и необыкновенно красивая душа. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал представитель делегации Республики Дагестан художник по коврам Сабир Шихов.

"Мы очень уважаем белорусский народ, - говорит собеседник. - У вас сохранилось то, что практически не осталось у других: человечность, трудолюбие, чистота души и взаимопонимание. Главное, не потерять эти качества. Вы этим богаты и отличаетесь от остальных".

По словам умельца, особое впечатление на него произвели чистота и благоустроенность белорусских улиц и дорог, а также красота полей и живописность нашей природы. Во всем чувствуется духовность и большая любовь к родной земле, подчеркнул Сабир Шихов.

Свое подворье тканых ковров ручной работы дагестанские мастера представляют на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") впервые. Здесь собраны более 30 изделий, и у каждого из них есть свое предназначение и история создания.

"Есть такое понятие, как язык ковра, - рассказывает умелец. - Ведь ковры существовали очень давно, еще до возникновения письменности, и именно они были одним из способов обрядового общения: ковры ткали по поводу всех событий жизненного цикла человека. Например, мужские ковры, которые дарили воинам, оберегали их от ран и смерти на бранном поле. Считалось, что такое изделие нельзя было ткать только одной женщине - иначе быть беде".

До сегодняшних дней основное значение ковра в Дагестане, конечно же, не декоративное. Главным образом он служит оберегом для своих хозяев. Когда женщина работает над ковром, завязывая каждый узелок, произносит добрые пожелания. "Таким образом, ковер, который мы называем "сафар", приносит в дом добро, радость, здоровье и достаток. Кроме того, он и через несколько десятилетий не потеряет своего первозданного вида и, как хорошее вино, с каждым годом становится только лучше и ценнее".

Красота, энергетика и экологичность таких изделий в свое время снискали огромную славу далеко за пределами Советского Союза. Над созданием табасаранских ковров в то время трудились порядка 12 тыс. работниц, а на экспорт шли тысячи авторских экземпляров.-0-