Уменьшение числа обращений в Администрацию Президента говорит об эффективной работе на местах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сферы ЖКХ остаются наиболее актуальными среди обращений граждан в Администрацию Президента, однако их количество снижается благодаря налаживанию диалога местных органов власти с населением. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела анализа и контроля главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Игорь Калинин на личном приеме граждан в администрации Фрунзенского района Минска.

"Тема ЖКХ, капремонтов, благоустройства и содержания территорий, устранения недоделок строителей остается самой болезненной. Таких обращений в Администрацию все еще много. Но суммарно их численность все же снижается. И это показатель того, как работает власть на местах, среднее звено, министерства и ведомства. Сказывается и проведение прямых телефонных линий по субботам председателями райисполкомов и их заместителями", - сказал Игорь Калинин.

"Мы боремся за то, чтобы местные органы власти самостоятельно решали вопросы по своей компетенции, это увеличивает доверие к ним граждан. Но не всегда у них хватает ресурса, чтобы все проконтролировать, мы помогаем. Цель выездных приемов Администрации Президента - узнать, что волнует и беспокоит граждан, оценить работу власти на местах", - отметил Игорь Калинин. Он добавил, что выездные приемы дают возможность высказаться жителям регионов, которым сложно приехать на прием представителей Администрации в столицу. Вместе с тем пока обращения минчан все еще составляют большинство.

Возвращаясь к теме ЖКХ и жилищного строительства, Игорь Калинин признал немало фактов бесхозяйственности, неграмотного подхода к процессу строительства и ремонта домов со стороны подрядных организаций (например, когда свежеположенный асфальт разбивает тяжелая строительная техника), а также порой недостаточную работу контролеров. "Тем не менее по каждому выявленному случаю идет реагирование, применяются штрафные санкции", - заверил представитель Администрации Президента.

"Уже в этом году и в следующем по новым домам определяется график отдельных работ с ориентировочными сроками выполнения. То есть формируем отдельные графики ремонта по разным видам: ремонт подъездов, благоустройство территорий и т.д., чтобы в итоге делать все в комплексе", - пояснил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

Слова Игоря Калинина подтверждают те вопросы, с которыми на прием в районную администрацию пришли большинство записавшихся. Из восьми обращений три касались качества проведенного капитального ремонта, благоустройства прилегающей дворовой территории. Еще два связаны с содержанием совместных домовладений, в том числе созданием товарищества собственников застройщиком в недавно введенном доме без согласования с жильцами, недоделками в этом доме, определением зоны ответственности жильцов (за прилегающую территорию). Все обращения взяты на контроль Администрацией Президента, руководство района будет информировать и ее, и самих обратившихся о принятых мерах.

"Кроме вопросов ЖКХ актуальными остаются проблемы социального характера: выплата зарплаты, пособий, трудоустройство, содействие в улучшении жилищных условий и подобные", - добавил Игорь Калинин. Так, на приеме одна девушка ходатайствовала о предоставлении ее семье социального жилья без очереди, поскольку воспитывает тяжело больного ребенка-инвалида, проживая совместно с родителями мужа в одной квартире. Ей предложен наиболее оптимальный в настоящий момент вариант: коммерческое жилье на правах аренды с последующим переводом его в статус социального (при наличии законных оснований). Другой молодой человек, имеющий ограничения по здоровью, просил содействия в трудоустройстве. К моменту приема комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома как раз подыскал ему вакансию страхового агента и пригласил на собеседование. Ход решения этих и других вопросов также взяты Администрацией Президента на контроль.-0-