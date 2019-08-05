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Умер академик-геолог Александр Карабанов

Общество 05.08.2019 | 15:39
Фото НАН
Фото НАН

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академик Национальной академии наук Беларуси, известный ученый в области региональной геологии, доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Института природопользования НАН Александр Карабанов скончался 3 августа на 67-м году жизни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Прощание с академиком состоится 6 августа в 11.00 в большом конференц-зале НАН Беларуси. Гражданская панихида начнется в 12.00.

Александр Карабанов был авторитетным белорусским ученым в области региональной геологии, геодинамики, геоморфологии и палеогеографии. После окончания в 1974 году географического факультета БГУ он трудился в Институте геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси: с 1985 года - старшим научным сотрудником, с 1992 года - заведующим лабораторией. С 2008 года его трудовая биография связана с Институтом природопользования НАН Беларуси, где он работал сначала заведующим лабораторией геодинамики и палеогеографии, а с февраля 2009 года - директором института. В 1983 году Александр Карабанов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, в 2002-м - доктора геолого-минералогических наук. В 2004-м был избран членом-корреспондентом, а в 2014-м - академиком Национальной академии наук Беларуси. В 2011 году ему было присвоено ученое звание профессора.

Он разработал концепцию и создал теоретическую модель новейшей и современной геодинамики территории Беларуси и сопредельных регионов Восточно-Европейской платформы, предложил методику составления неотектонических карт, имеющих важное значение для практики проведения геолого-съемочных и геолого-разведочных работ, обоснования выбора оптимальных площадок для строительства ответственных инженерных сооружений, а также оценки новейшей и современной тектонической активности разрывных нарушений в связи с задачами обеспечения безопасной эксплуатации и планирования горных работ. Под его руководством выполнен комплекс инженерно-геологических работ по выбору площадки для размещения Белорусской атомной электростанции и оценке ее воздействия на окружающую среду, разработан прогноз и основы формирования стратегии освоения минерально-сырьевых ресурсов Беларуси.

Только за последние пять лет Александр Карабанов разработал тектоно-неогеодинамическую модель и выявил закономерности глубинного строения и геодинамики земной коры и литосферы Беларуси и сопредельных регионов, составил тектоническую карту Беларуси масштаба 1:500000, на которой уточнены границы региональных тектонических структур. Им проведена типизация и определена позиция платформенных и доплатформенных разломов, выполнено неотектоническое районирование территории. По результатам этих исследований опубликованы две монографии.

Академик Александр Карабанов - автор свыше 300 научных работ, в том числе 13 монографий. Результаты его исследований получили признание научной общественности как в Беларуси, так и за ее пределами. Он являлся организатором и научным руководителем Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья (2010-2015 годы), государственной программы "Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций" (2011-2015), государственных программ научных исследований "Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал" (2011-2015), "Природопользование и экология" (2016-2020). Он был главным редактором сборника научных трудов "Природопользование", членом редколлегий пяти зарубежных научных журналов. Много внимания уделял педагогической деятельности, являясь руководителем филиала кафедры динамической геологии географического факультета Белорусского государственного университета.-0-

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Национальная академия наук, смерть
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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
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