Умер белорусский геохимик и эколог Николай Бамбалов

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За день до 82-летия скоропостижно ушел из жизни известный ученый в области геохимии и экологии почв и болот, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук, академик Николай Бамбалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В связи с эпидемиологической ситуацией прощание с ученым будет проходить при ограниченном количестве присутствующих. Панихида состоится 4 июня на Восточном кладбище в Минске. Время прощания можно уточнить по телефону (8017) 215-26-32.

Николай Бамбалов родился 3 июня 1938 года в Шаталово (Смоленская область). Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. В 1962 году был принят на работу в Институт торфа, который впоследствии был преобразован в Институт проблем использования природных ресурсов и экологии, а позже в Институт природопользования НАН Беларуси. Здесь он закончил аспирантуру, работал в должностях инженера, младшего и старшего научного сотрудника. В 1989 году был избран членом-корреспондентом, в 1994-м - академиком НАН Беларуси. В 2013 году ему присвоено звание профессора.

Среди научных достижений академика - разработка теории разложения и гумификации органического вещества в болотной среде разного генезиса. На основе анализа он выделил эколого-генетические группы торфяных почв и разработал дифференцированные методы их использования и охраны. Это позволяет обеспечивать сохранение органического вещества и предотвращать загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод продуктами разрушения почв.

Николай Бамбалов разработал научные основы новой отрасли науки и хозяйства - болотоводства. Он был основателем и лидером научной школы "Биогеохимия болот и торфяных месторождений", занимающей лидирующие позиции в изучении болотных экосистем. Он опубликовал более 550 научных работ, получил 25 авторских свидетельств и патентов на изобретения.-0-