Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook нынешний гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.

"Мы сегодня ночью осиротели. Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов", - написал Игорь Чергинец.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, бывший гендиректор "Белавиа" ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 72 лет.

Анатолий Гусаров начал свою трудовую деятельность в 1972 году в должности инженера минского завода №407 гражданской авиации после окончания Рижского института инженеров гражданской авиации. Он отдал любимому делу 49 лет.

Авиакомпанию "Белавиа" Анатолий Гусаров возглавил с момента ее создания в 1996 году. После ухода с поста генерального директора в начале 2021 года он продолжал трудиться на благо авиакомпании в качестве советника генерального директора.

Коллектив "Белавиа" скорбит о кончине Анатолия Гусарова и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.-0-