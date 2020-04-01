Умер бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 55-м году жизни скончался полковник милиции в запасе, бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Он многие годы отдал благородному делу служения людям, всегда оставался верен своему долгу, своей работе, своему призванию.

Родился Юрий Литвин 14 мая 1965 года. В 1986-м окончил Свердловское высшее военно-политическое танковое артиллерийское училище, в 1996 году - Белорусский государственный университет. В органах внутренних дел с сентября 1997 года Юрий Литвин прошел путь от старшего следователя службы расследования дорожно-транспортных происшествий следственного отдела УВД Минского облисполкома до начальника управления ГАИ МВД Беларуси, которое возглавил в феврале 2009 года. В апреле 2016-го с этой должности был уволен в запас.

"За время службы Юрий Литвин благодаря высокому профессионализму, безупречной компетентности, высокой организованности, умению оперативно находить верные решения при выполнении сложнейших задач, чуткости к людям и таланту руководителя снискал среди коллег искреннее уважение. Его твердый характер, чистая душа и преданность избранной профессии всегда будут примером для всех нас", - отметили в УГАИ.-0-