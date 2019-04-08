Умер бывший первый замминистра спорта и туризма Валерий Хатылев

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 69-м году жизни умер бывший первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Валерий Хатылев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта и туризма.
В 1976 году Валерий Хатылев окончил Белорусский государственный институт физической культуры, затем работал тренером-методистом спорткомитета СССР по БССР, начальником отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы и комплекса ГТО спорткомитета БССР, начальником управления Госкомспорта БССР.
С 1996 по 2003 год Валерий Сергеевич был начальником управления организационной работы, кадров, науки и информации, начальником отдела кадровой политики Министерства спорта и туризма Беларуси, начальником главного управления туризма, организационно-кадровой работы и контроля Министерства спорта и туризма.
С мая 2003 по июнь 2009 года был первым заместителем министра спорта и туризма.-0-
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