Умер доктор медицинских наук, профессор Иван Дуда

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук, профессор Иван Дуда умер 17 января, ему было 84 года, сообщили БЕЛТА в Минздраве.
"Величайший профессионализм, широта кругозора, полная самоотдача в работе, требовательность и доброжелательность - эти и другие профессиональные и человеческие качества привлекали к Ивану Владимировичу учеников, соратников и друзей из разных городов страны и всего мира", - отметили в Минздраве.
Профессор Дуда - яркий представитель отечественной науки. Его многогранная научная деятельность по различным направлениям акушерства, гинекологии и перинатологии, фундаментальные научные исследования по проблеме физиологии и патологии сократительной деятельности матки получили международное признание. Им созданы оригинальные методы регуляции сократительной функции матки через систему адренергических механизмов, изучены актуальные проблемы невынашивания беременности, перинатологии, гинекологии, вопросы эндокринных механизмов регуляции беременности, онкогинекологии.
Иван Дуда является автором более 370 научных работ, из которых 26 монографий, учебников и учебных пособий, 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.
Прощание с Иваном Владимировичем состоится 19 января в 14.00 по адресу: Минск, ул.Ольшевского, 12.-0-