20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер Герой Социалистического Труда Владимир Калачик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Коллектив министерства глубоко скорбит в связи со смертью Героя Социалистического Труда Владимира Калачика и выражает искренние соболезнования всем родным и близким. Он был реформатором сельскохозяйственного производства, занимался механизацией, переводом технологических процессов в растениеводстве и животноводстве на научную основу. Награжден многочисленными орденами и медалями за достижения в области сельского хозяйства", - сказали в пресс-службе.

Владимир Калачик родился 24 июля 1930 года в деревне Мороськи Молодечненского района Минской области. С началом Великой Отечественной войны семья оказалась на оккупированной территории. В годы послевоенной разрухи ему пришлось поднимать на ноги братьев и сестру, уже в 14 лет он стал выходить в поле, трудился наравне со взрослыми на восстановлении разрушенной деревни. Учился в Гродненском сельскохозяйственном техникуме, Новогрудском государственном аграрном колледже, Белорусской сельскохозяйственной академии. Работал в колхозе им. Ворошилова, затем возглавил правление колхоза "Светлый шлях". Он был способным организатором и последовательным реформатором сельскохозяйственного производства. Хозяйство, которым он руководил, первым в стране перешло на денежную систему оплаты труда, прошло реформирование и механизацию, перевод технологических процессов на научную основу, стало очень прибыльным и одним из лучших в СССР.

Большое внимание уделял улучшению жилищно-бытовых условий жизни аграриев, развитию социально-культурной сферы хозяйства. За время его работы в колхозе появились одна средняя и две начальные школы, ясли-сад, три библиотеки, Дом культуры со стационарной киноустановкой, два клуба, поликлиника, гостиница, торговый центр, ресторан, два магазина, баня и комбинат бытового обслуживания. А деревни Засковичи и Турец-Бояры, которые застраивались по генеральному плану, превратились в современные благоустроенные сельские поселения. Благодаря его стараниям были возведены православные храмы в деревнях Беница, Засковичи и Мороськи.

Владимир Калачик также был директором Молодечненского агропромышленного комбината, заместителем председателя Молодечненского районного Совета народных депутатов. Избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962-1966), народным депутатом СССР (1989-1991), депутатом Верховного Совета БССР 8-го и 10-го созывов, а также местных Советов депутатов.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, медалями. Отмечен двумя почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, двумя грамотами Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета, благодарностью Президента Беларуси "За духовное возрождение, строительство храмов". -0-