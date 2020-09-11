Умер известный архивист и историк Владимир Адамушко

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный архивист и историк Владимир Адамушко скончался 10 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Архивы Беларуси".

Владимир Адамушко родился 1 января 1952 года в деревне Подгайна Кореличского района Гродненской области.

С 2002 по 2006 год занимал должность председателя Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Беларуси. С 2006 по 2016 год - директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. Лауреат Государственной премии, награжден орденами Дружбы народов и Франциска Скорины. Кандидат исторических наук.

Владимир Адамушко внес большой вклад в становление архивной отрасли в современной Беларуси.

Также он принимал активное участие в работе Белорусского республиканского фонда "Взаимопонимание и примирение", являлся представителем правительства в попечительском совете фонда ФРГ "Память, ответственность и будущее". -0-