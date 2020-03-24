Умер известный белорусский археолог Петр Лысенко

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный археолог, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси Петр Лысенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"Известный археолог Петр Федорович Лысенко скончался 23 марта. 60 лет его жизнь была связана с Институтом истории", - сказали в пресс-службе.

Петр Лысенко родился 16 сентября 1931 года в деревне Заречаны Полоцкого района Витебской области. Окончил исторический факультет Минского государственного педагогического института имени А.М.Горького. Работал учителем истории Погостской СШ Березинского района Минской области. После службы в армии работал воспитателем в Поплавском детском доме, завучем Бродецкой средней школы и Микуличской восьмилетней средней школы Березинского района. Окончил аспирантуру Института истории Академии наук БССР, затем работал там младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделом средневековой археологии. С июля 2001 года был главным научным сотрудником Института истории НАН Беларуси. Подготовил двух докторов и восемь кандидатов исторических наук.

Он был известным в стране и за рубежом специалистом в области исторической науки и древнебелорусской культуры. Его научные интересы в первую очередь были сосредоточены на раннефеодальном периоде истории Беларуси. На протяжении 50 лет изучал восточнославянские древности и древнерусские города на юге Беларуси (Туров, Берестье, Пинск, Мозырь, Давид-Городок, Слуцк, Клецк, Рогачев). Петр Лысенко выявил и исследовал уникальный археологический памятник - городище древнего Берестья. При его непосредственном участии создан уникальный музей древнего (XI-XIV века) деревянного города, что стало большим вкладом в науку и культурным достижением международного значения. Петр Лысенко доказал этническую и политическую принадлежность Белорусского Побужья к восточнославянскому населению древней Руси, что имеет большое политическое и государственное значение. Материалы его исследований составляют основу экспозиций Брестского, Туровского, Пинского, Столинского и Клецкого краеведческих музеев.

Петр Лысенко - автор свыше 150 научных статей и публикаций, 13 монографий, соавтор 18 коллективных монографий. Его научные достижения получили широкое признание научной и культурной общественности в Беларуси и далеко за ее пределами. По собранным им материалам созданы шесть профессиональных кинофильмов, любительский документальный фильм, ряд радио- и телепередач, написаны стихотворения, песни, цикл картин, опубликовано более 200 статей в областной, республиканской и международной печати.

В 2002 году за цикл научных работ "Южная Беларусь в IX-XIII вв." Петр Лысенко стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь в области науки. В 1998 году избран членом-корреспондентом Международной академии наук Евразии, в 2009 году - академиком Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Почетный гражданин Турова и Пинска, награжден почетной грамотой Верховного Совета БССР (1979), медалью "Ветеран труда" (1990), нагрудным знаком отличия имени В.М.Игнатовского Национальной академии наук Беларуси (2019).-0-