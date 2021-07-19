Умер известный белорусский хирург Олег Чудаков

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 15 июля оборвалась жизнь профессора кафедры хирургической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора медицинских наук, профессора Олега Чудакова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Стаж врачебной работы Олега Порфирьевича начался в 1964 году. В его научном багаже - более 500 работ, в том числе 1 монография и 29 патентов. Он подготовил 25 кандидатов медицинских наук и одного доктора медицинских наук.

Олег Чудаков был председателем ОО "Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь", директором Сотрудничающего центра EACMFS, действительным членом Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов (EACMFS) и консулом от ОО "Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь" в совете EACMFS.

Прощание с Олегом Чудаковым состоится сегодня, 19 июля, с 10 до 12.00 по адресу: город Минск, улица Кульман, 33А.-0-