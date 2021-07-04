Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член секции скульптуры Союза Беларуси Лев Гумилевский. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт Белорусского союза художников в Facebook.

Сообщается, что смерть наступила 3 июля в результате продолжительной болезни.

Прощание с Львом Гумилевским состоится 6 июля с 10.00 до 11.00 в траурном зале по адресу ул.Кульман, 33а.

Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнования родным и близким скульптора.

Лев Николаевич Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве. После окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал в Несвиж. Здесь он стал заниматься в студии у художника Михаила Севрука. Позднее Гумилевский успешно окончил Минское художественное училище, а в 1961 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт, где некоторое время преподавал.

Большой вклад в развитие его творческого потенциала внесли белорусские художники Алексей Глебов и Андрей Бембель. С первых самостоятельных работ, которые были показаны Гумилевским на республиканских художественных выставках, скульптор демонстрировал профессиональное мастерство, привлекая внимание зрителей оригинальными, необычными решениями своих произведений.

Лев Гумилевский развивал героическую тематику как в области станковой, так и мемориальной пластики. Среди наиболее известных работ скульптора: портреты Кастуся Калиновского, Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, композиции "Партизаны", "За землю, за волю", а также памятник Янке Купале в парке имени Купалы в Минске.

Как и многие скульпторы, Гумилевский начинал свой творческий путь с портретов не потому, что считал этот жанр легким для себя, не требующим больших творческих усилий, а потому, что видел в нем возможность более оперативного проникновения в сложные проблемы современного искусства.

Лев Николаевич в последние годы работал в соавторстве с сыном Сергеем. Они вместе трудились над художественным оформлением несвижского парка во время его реставрации. Всем горожанам и гостям города хорошо знакома парковая композиция "Русалка". Продолжением несвижской темы стала совместная работа над триптихом "Сказание о Несвиже", который находится в Национальной библиотеке Беларуси.

Достаточно знамениты такие работы Льва Гумилевского, как бюст Юрию Несвижскому и Николаю Христофору Радзивиллу Сиротке, Владиславу Сырокомле, памятник Кириллу Туровскому в Гомеле, мемориальная доска Франтишку Богушевичу в Вильнюсе. В 2016 году в Минске был открыт памятник Станиславу Монюшко и Винценту Дунину-Марцинкевичу, авторами которого выступили Лев и Сергей Гумилевские.

Лев Гумилевский за свою творческую жизнь много работал над образом Франтишка Богушевича. Созданная им мемориальная доска исполнена в лучших традициях белорусской классической школы скульптуры. Образ поэта, как икона, обрамлен авторским рушником с национальным белорусским орнаментом - в знак любви и уважения к таланту поэта и его литературному наследию.

В 1991 году Льву Гумилевскому присвоено звание народного художника Беларуси. За значительный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства указом Президента Беларуси Лев Гумилевский в 2001 году награжден медалью Франциска Скорины. Лауреат Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства он награжден серебряной медалью имени Грекова.-0-