Умер композитор Валерий Иванов

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15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер выдающийся композитор, педагог, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор, автор легендарной песни "Ты да я, да мы с тобой..." Валерий Иванов. Такая информация размещена в Telegram-канале Первого национального канала Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.
Валерий Иванов - автор инструментальных и вокальных произведений, мелодий к спектаклям, кинофильмам и радиопостановкам. Долгое время возглавлял музыкальное вещание Первого национального канала Белорусского радио.-0-