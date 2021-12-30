Умер народный артист Беларуси Михаил Козинец

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии, кавалер ордена Франциска Скорины профессор Михаил Козинец, сообщили БЕЛТА в Белорусской государственной филармонии.

"Белорусское искусство понесло невосполнимую утрату. Михаил Козинец - старейшина отечественной дирижерской школы, он был одной из самых значимых фигур в истории белорусского музыкального искусства последних десятилетий. Коллеги, студенты и все, кому доводилось работать и общаться с Михаилом Антоновичем, помнят его как музыканта, придерживающегося самого высокого эталона, и человека, обладающего редчайшими личностными качествами - благородством, интеллигентностью, дружелюбием и открытостью. Светлая память о прекрасном музыканте, общественном деятеле и великом человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Михаил Козинец родился 18 мая 1938 года в деревне Цынцевичи Вилейского района. Окончил Белорусскую академию музыки по классам баяна (1965) и оперно-симфонического дирижирования (1973). На протяжении многих лет был профессором Белорусской государственной академии музыки, создателем и руководителем оркестра "Молодая Беларусь", ректором академии, художественным руководителем фестиваля "Беларусь - моя песня". Под его руководством были воспитаны сотни прекрасных музыкантов, составляющих цвет белорусской академической школы.

Посвятив почти 50 лет Национальному академическому народному оркестру имени И.Жиновича (с которым начал работать в 1972 году, а в 1975 году стал его главным дирижером и художественным руководителем), маэстро вывел коллектив на высочайший художественный уровень. Под его руководством подготовлены сотни концертных программ, исполнены многочисленные премьеры белорусских сочинений, поставлены концерты-спектакли.

За многогранную творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие белорусской и советской музыкальной культуры маэстро был удостоен Государственной премии Беларуси и премии "За духовное возрождение", медали Франциска Скорины, ордена Дружбы народов и ордена Почета.-0-