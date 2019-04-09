Умер олимпийский чемпион Мюнхена-1972 белорус Николай Горбачев

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью на 71-м году ушел из жизни олимпийский чемпион Мюнхена-1972, чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР гребец-байдарочник Николай Горбачев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Спортсмен родился 15 мая 1948 года в Рогачеве. В 12-летнем возрасте увлекся греблей, тренировался у Виктора Станибулы. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене в дуэте с Виктором Кратасюком из Грузии на дистанции 1000 м завоевал золотую медаль. Также успешно выступал в экипаже четверок на дистанции 1000 м, становился чемпионом и призером континентальных и мировых форумов.
По окончании спортивной карьеры в 1976 году вернулся в родной Рогачев, где начал тренерскую карьеру. Там инициировал открытие СДЮШОР №2 по гребле на байдарках и каноэ, стал его первым директором и возглавлял до 2010 года.
Прощание с Николаем Горбачевым состоится 10 апреля с 10.00 до 12.00 в районном доме культуры Рогачева (Гомельская область).-0-
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