9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Совете Министров.

Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Воложинского района Минской области. Окончил Белорусский политехнический институт (сейчас БНТУ). С 1973 года был директором, с 1978-го - генеральным директором Минского станкостроительного завода им. Кирова. В 1980-1985 годах был на партийной работе. В 1985-1990 годах - заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совета Министров Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992).-0-