Умер писатель Владислав Крапивин

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин умер минувшей ночью, сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

Владислав Крапивин, которому был 81 год, скончался в Свердловской областной клинической больнице после лечения пневмонии. Он был госпитализирован 10 августа, а через два дня перенес операцию. Этой ночью ему стало хуже, его отвезли в реанимацию, однако спасти не смогли.

Владислав Крапивин основал детский отряд "Каравелла", который занимался изучением морского дела. Он автор многих произведений, среди которых "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель был удостоен премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.-0-