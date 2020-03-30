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30 марта 2020, 11:54

Умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

Александр Кучинский. Фото из архива
Александр Кучинский. Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, сообщили БЕЛТА в ассоциации.

"О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно", - отметили в АББ.

Александр Кучинский родился в 1975 году в Кобрине (Брестская область). После окончания юридического факультета Белгосуниверситета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях - от юрисконсульта до заместителя председателя. В 2017 году возглавил ассоциацию.

Являлся членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и делового совета Евразийского экономического союза, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам. В марте этого года Александр Кучинский был избран заместителем председателя правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).-0-

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