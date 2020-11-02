2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РКП.

Владимир Карягин был знаковой в бизнес-кругах фигурой. Он возглавлял высший координационный совет Республиканской конфедерации предпринимательства с 2007 года, был членом ряда экспертных советов при госорганах.

Являлся инициатором учреждения ряда бизнес-союзов, возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях.

Родился 20 апреля 1952 года в Пскове. С 1978 по 1992 год преподавал в Белорусском государственном университете и Республиканском межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства. Был учредителем и ректором Негосударственной академии парламентаризма и предпринимательства (сейчас Институт парламентаризма и предпринимательства). С 1989 по 1999 года являлся депутатом Мингорсовета.-0-