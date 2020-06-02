Умер президент ЕОК Янез Кочиянчич

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни. Такая информация размещена на сайте Национального олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

Ранее Янез Кочиянчич руководил Олимпийским комитетом Словении (1991-2014), занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта (с 2010 года), а также являлся членом МОК, входил в состав исполкома ЕОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК. Возглавлял ЕОК с 2017 года. В 2019 году он принял участие в церемониях открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.

НОК Беларуси выразил искренние соболезнования родным и близким Янеза Кочиянчича.-0-