Умер зампредседателя Белорусской федерации баскетбола Владимир Рассеко

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После продолжительной болезни на 67-м году жизни умер заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, заслуженный работник физкультуры и спорта Беларуси Владимир Рассеко. Об этом информирует официальный сайт БФБ, сообщает БЕЛТА.

Почти полвека Владимир Петрович трудился на благо белорусского баскетбола, был тренером, директором Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта, с 2018 года он являлся заместителем директора баскетбольного клуба "Горизонт".-0-