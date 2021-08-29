Умерла доктор медицинских наук Людмила Смирнова

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 75-м году ушла из жизни 27 августа доктор медицинских наук, профессор заведующая кафедрой клинической гематологии и трансфузиологии БелМАПО Людмила Алексеевна Смирнова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Величайший профессионализм, широта кругозора, полная самоотдача в работе, требовательность и доброжелательность - эти и другие профессиональные и человеческие качества привлекали к Людмиле Алексеевне учеников, соратников и друзей из разных городов страны и мира, - отметили в ведомстве. - Министерство здравоохранения от лица всей медицинской общественности страны выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевны, ее коллегам, ученикам и пациентам. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах".

Прощание с Людмилой Алексеевной состоится 30 августа в 13.00 в Минске в Ритуальном зале по ул. Семашко, 8.

Людмила Алексеевна родилась в Днепропетровске. В 1972 году окончила Минский государственный медицинский институт (Белорусский государственный медицинский университет), в 1976 году - аспирантуру при НИИ морфологии человека АМН СССР (ныне - Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П.Авцына).

Долгое время была главным внештатным гематологом Министерства здравоохранения, членом Республиканской аттестационной комиссии, Центральной комиссии по рассмотрению случаев посттрансфузионных осложнений, экспертной комиссии по терапевтическим специальностям при ученом медицинском совете, постоянной комиссии по материнской смертности Минздрава, экспертом Фармакологического комитета Министерства здравоохранения. С 1978 года работала в БелМАПО - прошла путь от старшего преподавателя кафедры клинической лабораторной диагностики до профессора и заведующего кафедрой клинической гематологии и трансфузиологии.

Результаты научных работ Людмилы Смирновой получили практическое отражение в разработанных импортозамещающих технологиях отечественного набора реагентов для диагностики анемий, программах скрининга и мониторинга анемий у населения. Она была руководителем инновационных проектов, методик профилактики и лечения дефицита железа в группах риска. Написала более 250 публикаций, в том числе в странах дальнего зарубежья, автор монографии, инструкций по применению, патентов.

Людмила Смирнова осуществляла большую лечебно-консультативную работу, проводимую во всех областях страны. Имела высшую квалификационную категорию врача-гематолога. Награждена знаком "Отличник здравоохранения Республики Беларусь", почетными грамотами Министерства здравоохранения. Получала персональную надбавку Президента за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие страны.-0-