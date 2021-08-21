Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова, проинформировал телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры, сообщает БЕЛТА.На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются.О дате прощания с Галиной Орловой будет известно позже.Галина Орлова родилась 30 ноября 1928 года в Витебске. В 1948 году окончила студию при театре имени Якуба Коласа, и ее сразу зачислили в труппу этого театра.В 1991 году была признана народной артисткой БССР, в 1989-м за радиопостановки "Рыбаковай хаты" Якуба Коласа и "Хамуціуса" Аркадия Кулешова награждена Государственной премией БССР.Актриса была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью известного актера народного артиста Российской Федерации Николая Еременко-младшего.-0-