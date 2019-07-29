Уметь опережать время: Анфимов рассказал о принципах работы КГК

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип "не навреди" и стремление работать на опережение - основы стратегии деятельности Комитета государственного контроля Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель КГК Леонид Анфимов на открытии памятного знака и аллеи, заложенной к 100-летию органов государственного контроля Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не думаю, что КГК сегодня был бы таким, если бы отставал от современных тенденций развития общества и экономики. Мы иногда должны опережать время, работать на упреждение, чтобы не допустить развития негативных проявлений", - отметил Леонид Анфимов.

Он подчеркнул, что деятельность комитета во многом зависит от складывающейся экономической ситуации, атмосферы в обществе. "После того как ситуация стабилизировалась, постарались поменять подходы в контрольной деятельности, заложив в практику, наверное, главный принцип, который действует и сегодня, - "не навреди". Исходя из этого принципа, мы выстраиваем стратегию и тактику работы комитета. И внедряются новые методы", - сказал глава КГК.

В частности, ведомство перешло от тотальных проверок к мониторингам, внедрен принцип аудита эффективности деятельности, когда оценивается не какое-то нарушение, а КГК дает заключение, насколько эффективно проверяемый субъект тратит государственные средства, распоряжается собственностью. "Это, наверное, главный посыл в деятельности Комитета госконтроля - достигается ли результат от запланированных вложений", - считает Леонид Анфимов.

Он обратил внимание на то, что КГК прошел через две серьезные оптимизации, когда сократилась численность работников, в том числе линейных контролеров. Но ведомство удерживает свои важные позиции на страже госинтересов, активно применяя для этого профилактические меры.

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию органов государственного контроля Беларуси, стартовали сегодня в Минске торжественной церемонией гашения почтовой марки "100 лет государственному контролю Беларуси". Совместный проект по ее выпуску реализован Комитетом госконтроля и Министерством связи и информатизации. На марке и в основе спецштемпеля - эмблема КГК, на конверте изображено здание комитета. Почтовая марка выпускается в обращение в этот же день. Ее тираж составит 36 тыс. экземпляров. После церемонии гашения представители контрольного ведомства были поощрены нагрудными знаками, юбилейными медалями, почетными грамотами взаимодействующих с КГК структур.

Министр связи и информатизации Константин Шульган и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов

Аллею из 25 ясеней заложили в парке Победы 18 апреля работники центрального аппарата КГК и ветераны контрольного ведомства. Они же инициировали создание памятного знака, который теперь венчает аллею.

Как отметил на открытии первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, памятный знак является, с одной стороны, данью уважения тем, кто верно и преданно служил делу сохранения экономической безопасности страны, а с другой - символом связи поколений и продолжения этой важной и ответственной работы.

На нынешний год также выпадает 25-летие со дня основания КГК в современном виде. Эту дату как раз символизируют 25 деревьев. Оба юбилея отметят 2 августа.

Формирование структур государственного контроля началось сразу после образования БССР. Первым контрольным органом стал Комиссариат государственного контроля Временного рабоче-крестьянского Советского правительства Белоруссии, созданный в 1919 году. 2 августа 1994 года была образована Служба контроля Администрации Президента Республики Беларусь. С этого момента принято вести летопись государственного контроля в суверенной республике.-0-

Фото Максима Гучека