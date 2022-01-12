Унифицированы подходы выдачи больничного ухаживающим за больным ребенком

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси унифицированы подходы выдачи листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности) лицам, осуществляющим уход за больным ребенком. Это предусмотрено постановлением Минздрава и Минтруда от 30 декабря 2021 года №129/89, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Постановлением внесены изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), которая утверждена постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты от 4 января 2018 года № 1/1.

В частности, в п.30 внесены изменения, позволяющие урегулировать вопросы выдачи листков нетрудоспособности (справок) лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет. В прежней редакции инструкции не учтены безработные женщины, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет, но согласно ст.2 закона "О занятости населения" относятся к категории занятых граждан.

Эти изменения позволят обеспечить одинаковый подход по вопросам выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в семьях, в которых женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и в которых женщина не работает и осуществляет уход за ребенком до 3 лет.

В Минздраве пояснили, что и в том, и в другом случае иному лицу по уходу за больным ребенком в этих семьях будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.

Кроме того, ч.2 п.5, а также подпункт 46.2 дополнены в связи с необходимостью уточнения порядка выдачи и оформления листка нетрудоспособности (справки) в случае обращения пациента за медицинской помощью в организацию здравоохранения вне места жительства. Речь идет о тех случаях, когда его лечащим врачом является руководитель (заместитель руководителя) организации здравоохранения, председатель ВКК - с разрешения лица, определенного приказом руководителя данной организации.-0-