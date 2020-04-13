Уникальная акция - квартира для каждого! В столичном комплексе "Минск Мир" рассрочка на 10 лет - без первого взноса!

Акция! Акция! Акция! Покупайте сейчас - платите потом. Новость действительно сенсационная - с сегодняшнего дня в столичном комплексе "Минск Мир" можно приобрести квартиру в длительную беспроцентную рассрочку до 10 лет без первоначального взноса! Уникальная акция "Купи квартиру в рассрочку по цене аренды без первоначального взноса!" - это предложение, о котором долгие годы мечтали многие семьи. Только сейчас и только на один месяц! Ограниченное количество квартир!

На условиях акции - квартиры, которые вы можете купить в длительную рассрочку без первоначального взноса. Иными словами, стоимость квартиры делится на 120 частей - ровно столько необходимо будет ежемесячно платить за свою квартиру при оформлении в рассрочку на 10 лет. Ваш ежемесячный платеж составит от 1170 рублей в месяц!

Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора - и ваша готовность купить квартиру!

Внимание! Действует также акция - при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн можно хорошо сэкономить! Экономия составит:

- на квартире до 40 м2 - 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 - 7 000 рублей;

- более 55 м2 - 10 000 рублей.

Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за сложной экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. "Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможным для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс "Минск Мир" не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция - это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой", - подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"

Все квартиры - в уже строящихся домах. Сегодня в крупнейшем комплексе Европы "Минск Мир" жилье продается в девяти кварталах. Один из кварталов, "Эмиратс Люкс", уже практически завершен, и квартир здесь почти не осталось.

Квартал "Эмиратс Люкс" практически завершен

На подходе - новые новоселья. Срок сдачи большинства домов, в которых предлагаются квартиры - 2020 и 2021 годы. Это значит, что некоторые дома начнут сдаваться уже буквально через несколько месяцев!

Почему это важно для будущих владельцев? Потому что механизм рассрочки предусматривает вселение в квартиру еще до полной выплаты ее стоимости. То есть, когда дом сдан, покупатель приступает к ремонту своего жилья, а затем начинает в нем жить, продолжая ежемесячно платить взносы по оплате квартиры.

Это очень разумно - платить за собственные квадратные метры, а не арендованную площадь!

Комплекс "Минск Мир" в представлении не нуждается. Это современнейший район, который строится по принципу "город в городе" со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Комплекс "Минск Мир"

Здесь будет все - школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, парк, детские и спортивные площадки, торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

При этом строительство делового центра комплекса - Международного финансового центра Minsk World - уже началось.

Международного финансового центра Minsk World

Все дома - современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков - не менее 2,70 метра, лоджии застекленные, окна - панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы - благоустроенные и без транзитного движения машин.

Все дома - современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки

Во всех домах стильные просторные лобби

Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные или французские окна

Во всех домах скоростные бесшумные лифты OTIS

Кстати, на прошлой неделе в квартале "Азия" комплекса "Минск Миро" стартовали продажи в доме "Киото". Цена квадратного метра - от 2 499 рублей, и это прекрасный выбор! В доме 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков 2,70 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра. Остекленные лоджии и балконы. Лобби имеет два выхода - в тихий двор и к стоянкам автомобилей. Три скоростных бесшумных лифта OTIS. И невероятная цена, которую с помощью онлайн-бронирования можно даже уменьшить!

Квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир" отмечены на сайте застройщика bir.by - заходите, выбирайте, оформляйте!

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Оформляйте покупку в рассрочку прямо сейчас - это ваша квартира!

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