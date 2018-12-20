Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году

Мечта встретить Новый год в собственной квартире может стать реальностью! Вы можете приобрести готовую квартиру в многофункциональном жилом комплексе нового поколения "Маяк Минска". АКЦИЯ действует на определенное количество готовых квартир в нескольких домах класса "люкс" и ограниченное количество времени! Застройщик хочет, чтобы вы приобрели больше жилого пространства за меньшее количество денег!

"Маяк Минска" - многофункциональный жилой комплекс нового поколения класса “люкс”, обладает уникальной концепцией "город в городе", что позволяет его жильцам наслаждаться комфортом и его инфраструктурой.

"Маяк Минска" - многофункциональный жилой комплекс

Он неспроста удостоен ряда престижных международных наград в области недвижимости в Дубае, Лондоне, Каннах и многих других городах.

Преимущества жилья класса "люкс"

- Расположение;

- Организация отдыха;

- Уникальные экологические условия;

- Богатая инфраструктура;

- Пешеходная улица в составе жилого комплекса;

- Собственный подземный паркинг;

- Обустроенные дворовые территории;

- Школа, построенная по инновационному проекту;

- Станция метро “Восток” рядом с домом;

- Дизайнерское лобби;

- Лифты импортного производства;

- Свободная планировка квартир;

- Французские окна.

Звучит уже неплохо, правда? Но чтобы Вы не брали кота в мешке, вот вам еще несколько аргументов в пользу престижного жилья, чтобы АКЦИЯ стала для вас еще более соблазнительной.

— Расположение вдоль проспекта Независимости и напротив Национальной библиотеки Республики Беларусь позволит Вам всегда быть в центре событий. Для автомобилистов предусмотрено большое количество парковочных мест. А остановки общественного транспорта и станция метро находятся в шаговой доступности.

— Организация отдыха. Вы можете выбрать тот вид отдыха, который наиболее приятен именно вам: жильцы жилого комплекса могут выбрать прогулку по бульвару Пикассо или же провести время в самом большом ТРЦ Dana Mall. Есть и тренажерный зал для любителей спорта.

Бульвар Пикассо

Тренажерный зал ZEUS

— Уникальные экологические условия. Жилой комплекс находится в респектабельном районе. Глазу жильцов дома откроются восхитительные панорамы на Национальную библиотеку и Слепянскую водную систему.

Покупая квартиру по акции в жилом комплексе "Маяк Минска" вы станете не только обладателем жилья, но и уникального сочетания чистого воздуха, близости к центру Минска и удобных транспортных развязок.

Многофункциональный комплекс Маяк Минска

Вид на Национальную библиотеку со стороны жилого комплекса "Маяк Минска"

— Богатая инфраструктура. Зная, что инфраструктура для новоселов не менее важна, чем остальные факторы, застройщик позаботился о том, чтобы дом находился как можно ближе ко всем наиболее важным для горожан объектам, все находится в шаговой доступности:

1 минута до крупнейшего ТРЦ Dana Mall;

ТРЦ Dana Mall

2 минуты до станции метро "Восток";

Станция метро "Восток"

3 минуты до детского сада и школы;

5 минут до лесопарковой зоны для отдыха;

на транспорте за 10 минут можно добраться до центра города, а за 15 минут до Национального аэропорта.

— Пешеходная улица в составе жилого комплекса. Бульвар Пикассо, который является частью жилого комплекса "Маяк Минск" - это олицетворение высокого качества жизни и вашего статуса. Гуляя по бульвару Пикассо вы сможете зайти в магазины, пекарни, в одно из уютных кафе, расположенных на улице.

Бульвар Пикассо

— В жилом комплексе есть собственный подземный паркинг с продуманной системой въезда и выезда, так что Вам не придется мерзнуть, чтобы дойти до машины, достаточно спуститься на лифте.

— Обустроенные дворовые территории. Во всех комплексах предусмотрены детские площадки с интересными для детей игровыми городками и мягким покрытием, так что, если ваш ребенок упадет, то он не разобьет коленку, а побежит играть дальше. А взрослые могут провести время на уютных зеленых аллеях.

Обустроенные дворовые территории

— Образование — еще один важный аспект, который затронул застройщик. Надо только перейти через дорогу - и вот уже ваш ребенок в средней школе №61. Школа построена по инновационному проекту, аналогов которого нет в республике.

Средняя школа №61

— Станция метро "Восток" находится максимально близко к жилым комплексам, а, как известно, метро — это достаточно быстрый способ добраться в другой конец города и, не теряя времени в пробках или на светофорах.

Станция метро "Восток"

- Во всех домах жилого комплекса "Маяк Минска" спроектировано лобби с индивидуальным дизайном, совсем как в гостинице. Лобби - произведение искусства, которое обязательно оценят по достоинству любители прекрасного. Для зоны, в которую попадаете вы и ваши гости, входя в подъезд, разработан поистине шикарный и эксклюзивный дизайн. И встретит вас там улыбчивый консьерж. Это поднимет ваш престиж в глазах ваших друзей.

Дизайнерские лобби в жилом комплексе "Маяк Минска"

- Лифты импортного производства в дизайн подъезда вписываются идеально.

- Все квартиры свободной планировки. Компания "Dana Holdings" предлагает своим клиентам не привязываться к планировке, квартиру можно обустроить по собственному желанию.

— Французские окна в квартирах дают ощущение свободы, легкости, воздушности и, конечно, наполняют квартиру огромным количеством света даже в серые зимние дни.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКАХ

Все это может стать уже вашим и на самых выгодных условиях. Такие АКЦИИ бывают крайне редко, но Dana Holdings хочет, чтобы минчане и те, кто только собирается переехать в столицу, поверили в новогоднее чудо. Застройщик и его партнеры всегда предлагают самые выгодные условия для покупки престижного жилья, но только сейчас покупка квартиры может стать самым выгодным приобретение в вашей жизни, о котором вы никогда не пожалеете.

Благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками страны застройщик предлагает покупателям невероятно выгодные условия по кредиту на приобретение жилья.

— АСБ Беларусбанк — осуществляет кредитование на срок до 20 лет,

— Приорбанк — срок выплат на 5, 10 или 15 лет.

Кредит покрывает до 80−90% стоимости недвижимости.

Ставка АСБ Беларусбанка самая низкая на рынке: всего 7,49% первые три года. Для того, чтобы сориентировать клиентов "Dana Holdings" по кредитной программе, в офисе продаж присутствует консультант АСБ Беларусбанка.

Ставка Приорбанка — 7,99% первые 2 года.

Вам осталось сделать лишь пару шагов навстречу своей мечте – и Вы обладатель собственной квартиры класса “люкс” в жилом комплексе "Маяк Минска"

Более подробная информация на сайте BIR.BY и по короткому номеру 7675.

Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Добро пожаловать домой.