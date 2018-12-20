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Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году

Общество 20.12.2018 | 08:53

Мечта встретить Новый год в собственной квартире может стать реальностью! Вы можете приобрести готовую квартиру в многофункциональном жилом комплексе нового поколения "Маяк Минска". АКЦИЯ действует на определенное количество готовых квартир в нескольких домах класса "люкс" и ограниченное количество времени! Застройщик хочет, чтобы вы приобрели больше жилого пространства за меньшее количество денег!

"Маяк Минска" - многофункциональный жилой комплекс нового поколения класса “люкс”, обладает уникальной концепцией "город в городе", что позволяет его жильцам наслаждаться комфортом и его инфраструктурой.

"Маяк Минска" - многофункциональный жилой комплекс
"Маяк Минска" - многофункциональный жилой комплекс

Он неспроста удостоен ряда престижных международных наград в области недвижимости в Дубае, Лондоне, Каннах и многих других городах.

Преимущества жилья класса "люкс"

- Расположение;

- Организация отдыха;

- Уникальные экологические условия;

- Богатая инфраструктура;

- Пешеходная улица в составе жилого комплекса;

- Собственный подземный паркинг;

- Обустроенные дворовые территории;

- Школа, построенная по инновационному проекту;

- Станция метро “Восток” рядом с домом;

- Дизайнерское лобби;

- Лифты импортного производства;

- Свободная планировка квартир;

- Французские окна.

Звучит уже неплохо, правда? Но чтобы Вы не брали кота в мешке, вот вам еще несколько аргументов в пользу престижного жилья, чтобы АКЦИЯ стала для вас еще более соблазнительной.

— Расположение вдоль проспекта Независимости и напротив Национальной библиотеки Республики Беларусь позволит Вам всегда быть в центре событий. Для автомобилистов предусмотрено большое количество парковочных мест. А остановки общественного транспорта и станция метро находятся в шаговой доступности.

— Организация отдыха. Вы можете выбрать тот вид отдыха, который наиболее приятен именно вам: жильцы жилого комплекса могут выбрать прогулку по бульвару Пикассо или же провести время в самом большом ТРЦ Dana Mall. Есть и тренажерный зал для любителей спорта.

Бульвар Пикассо
Бульвар Пикассо

Тренажерный зал ZEUS
Тренажерный зал ZEUS

— Уникальные экологические условия. Жилой комплекс находится в респектабельном районе. Глазу жильцов дома откроются восхитительные панорамы на Национальную библиотеку и Слепянскую водную систему.

Покупая квартиру по акции в жилом комплексе "Маяк Минска" вы станете не только обладателем жилья, но и уникального сочетания чистого воздуха, близости к центру Минска и удобных транспортных развязок.

Многофункциональный комплекс Маяк Минска
Многофункциональный комплекс Маяк Минска

Вид на Национальную библиотеку со стороны жилого комплекса "Маяк Минска"
Вид на Национальную библиотеку со стороны жилого комплекса "Маяк Минска"

— Богатая инфраструктура. Зная, что инфраструктура для новоселов не менее важна, чем остальные факторы, застройщик позаботился о том, чтобы дом находился как можно ближе ко всем наиболее важным для горожан объектам, все находится в шаговой доступности:

1 минута до крупнейшего ТРЦ Dana Mall;

ТРЦ Dana Mall
ТРЦ Dana Mall

2 минуты до станции метро "Восток";

Станция метро "Восток"
Станция метро "Восток"

3 минуты до детского сада и школы;

5 минут до лесопарковой зоны для отдыха;

на транспорте за 10 минут можно добраться до центра города, а за 15 минут до Национального аэропорта.

— Пешеходная улица в составе жилого комплекса. Бульвар Пикассо, который является частью жилого комплекса "Маяк Минск" - это олицетворение высокого качества жизни и вашего статуса. Гуляя по бульвару Пикассо вы сможете зайти в магазины, пекарни, в одно из уютных кафе, расположенных на улице.

Бульвар Пикассо
Бульвар Пикассо

— В жилом комплексе есть собственный подземный паркинг с продуманной системой въезда и выезда, так что Вам не придется мерзнуть, чтобы дойти до машины, достаточно спуститься на лифте.

— Обустроенные дворовые территории. Во всех комплексах предусмотрены детские площадки с интересными для детей игровыми городками и мягким покрытием, так что, если ваш ребенок упадет, то он не разобьет коленку, а побежит играть дальше. А взрослые могут провести время на уютных зеленых аллеях.

Обустроенные дворовые территории
Обустроенные дворовые территории

— Образование — еще один важный аспект, который затронул застройщик. Надо только перейти через дорогу - и вот уже ваш ребенок в средней школе №61. Школа построена по инновационному проекту, аналогов которого нет в республике.

Средняя школа №61
Средняя школа №61

— Станция метро "Восток" находится максимально близко к жилым комплексам, а, как известно, метро — это достаточно быстрый способ добраться в другой конец города и, не теряя времени в пробках или на светофорах.

Станция метро "Восток"
Станция метро "Восток"

- Во всех домах жилого комплекса "Маяк Минска" спроектировано лобби с индивидуальным дизайном, совсем как в гостинице. Лобби - произведение искусства, которое обязательно оценят по достоинству любители прекрасного. Для зоны, в которую попадаете вы и ваши гости, входя в подъезд, разработан поистине шикарный и эксклюзивный дизайн. И встретит вас там улыбчивый консьерж. Это поднимет ваш престиж в глазах ваших друзей.

Дизайнерские лобби в жилом комплексе "Маяк Минска"
Дизайнерские лобби в жилом комплексе "Маяк Минска"

- Лифты импортного производства в дизайн подъезда вписываются идеально.

- Все квартиры свободной планировки. Компания "Dana Holdings" предлагает своим клиентам не привязываться к планировке, квартиру можно обустроить по собственному желанию.

— Французские окна в квартирах дают ощущение свободы, легкости, воздушности и, конечно, наполняют квартиру огромным количеством света даже в серые зимние дни.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКАХ

Все это может стать уже вашим и на самых выгодных условиях. Такие АКЦИИ бывают крайне редко, но Dana Holdings хочет, чтобы минчане и те, кто только собирается переехать в столицу, поверили в новогоднее чудо. Застройщик и его партнеры всегда предлагают самые выгодные условия для покупки престижного жилья, но только сейчас покупка квартиры может стать самым выгодным приобретение в вашей жизни, о котором вы никогда не пожалеете.

Благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками страны застройщик предлагает покупателям невероятно выгодные условия по кредиту на приобретение жилья.

— АСБ Беларусбанк — осуществляет кредитование на срок до 20 лет,

— Приорбанк — срок выплат на 5, 10 или 15 лет.

Кредит покрывает до 80−90% стоимости недвижимости.

Ставка АСБ Беларусбанка самая низкая на рынке: всего 7,49% первые три года. Для того, чтобы сориентировать клиентов "Dana Holdings" по кредитной программе, в офисе продаж присутствует консультант АСБ Беларусбанка.

Ставка Приорбанка — 7,99% первые 2 года.

Вам осталось сделать лишь пару шагов навстречу своей мечте – и Вы обладатель собственной квартиры класса “люкс” в жилом комплексе "Маяк Минска"

Более подробная информация на сайте BIR.BY и по короткому номеру 7675.

Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

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