Уникальное предложение – в Беларуси начали выдавать кредиты для пригона авто из-за границы

Теперь белорусские автолюбители, мечтающие об авто из-за океана, смогут получить финансовую поддержку. Как это сделать – читайте на сайте.

Взять кредит на новый или подержанный автомобиль: таким подходом в Беларуси уже давно никого не удивишь. Правда, возможности приобрести таким образом легковушку с зарубежного аукциона не существовало. Однако недавно компания AutoGroup, известная многим белорусам по доставке авто из Европы и США, в коллаборации с БТА Банком запустили новый продукт – "Авто с аукциона". Как оформить подобный кредит, какие условия предоставляет банк, а также на какую сумму можно рассчитывать – ответы на эти вопросы вы обязательно найдете ниже.

У такого предложения нет аналогов

На заре независимости пригон автомобилей из-за рубежа был для Беларуси массовым явлением. Благодаря многочисленным перегонщикам улицы наших городов наводнили разномастные иномарки. Со временем и введением ограничений подобный индивидуальный бизнес сошел на нет. На смену не всегда легальным схемам пришли современные компании, которые занимаются доставкой авто из Европы и США, приобретенных на аукционах. Одна из них – AutoGroup – работает на белорусском рынке с 2004 года. За это время тысячи клиентов стали счастливыми обладателями авто. Компания работает по принципу "под ключ". То есть в стоимость, которая указана на сайте, входят все расходы по доставке, растаможке и иным сборам.

– В 2019 году рынок автомобилей, пригоняемых из-за границы, снова начал расти, – рассказывает руководитель отдела маркетинга AutoGroup Егор Фарейторов. – Тогда был принят указ, по которому на некоторые виды автомобилей при их ввозе в страну установили льготы. Разумеется, это довольно ощутимо подстегнуло интерес к авто из-за границы, приобретенных на аукционах. Но далеко не каждый человек готов одномоментно отдать условных 10-15 тысяч долларов за легковушку. Многим хочется растянуть платежи во времени.

Клиенты компании активно интересовались возможностью кредитования для покупки авто. Практически сразу AutoGroup начала прорабатывать возможность предоставления такой услуги.

– Мы начали активно обращаться в отечественные банки, – продолжает руководитель отдела. – И именно БТА Банк пошел нам и нашим клиентам навстречу. Продукт "Авто с аукциона" разрабатывали крайне тщательно, совместно прорабатывая с финансовыми специалистами все нюансы, чтобы программа была выгодной для большинства клиентов.

До 90% суммы

Условия предложения прозрачны и понятны. Для начала отметим, что денежные средства выдаются исключительно под залог автомобиля. Но, чтобы осуществить процедуру залога, у покупателя будет 180 дней. За это время человек сможет доставить машину в Беларусь, привести ее в порядок и спокойно оформить необходимые документы.

– Что касается срока и финансовых условий, то мы постарались сделать их максимально комфортными для покупателей, – отмечает член правления, начальник управления маркетинга и продуктообразования ЗАО "БТА Банк" Анастасия Нарейко. – Процентная ставка установлена на уровне 19%. Максимальный срок кредитования – 7 лет. И, самое приятное, мы готовы предоставить до 90% необходимой на покупку авто суммы. Это гораздо выгоднее, чем обычный автокредит. С каждым клиентом работаем индивидуально, исходя из его желаний и возможностей.

Как оформить кредит

На самом деле все довольно просто. Для начала обратитесь в любой офис компании AutoGroup, где специалисты дадут вам подробную консультацию. Филиалы компании расположены в столице и во всех областных центрах, кроме (временно) Могилева. После расчета необходимой на покупку авто суммы сделайте заявку в БТА Банке. Долго ждать не придется – если все в порядке, ответ будет известен уже на следующий день. Со дня одобрения у вас будет месяц на участие в аукционе. Не успели? Не беда: банк сможет пролонгировать срок еще как минимум на месяц.

– Если вы выиграли лот, покупатель получает специальный документ – инвойс. С данным подтверждением вы возвращаетесь в банк для перечисления кредитной и собственной части денег на счет аукциона. Комиссионное вознаграждение за перевод кредитных средств составит 6% от выданного кредита. Дополнительно оформляется страховка груза. Впрочем, исходя из платежеспособности, наш банк может предложить специальную карту с льготным периодом, чтобы покрыть и эти расходы. Проще говоря, в некоторых случаях приобрести автомобиль с аукциона получится без собственных вложений, – добавляет Анастасия.

После этого и начинается отсчет тех 180 суток, в течение которых машину нужно при необходимости отремонтировать и поставить на учет. Кстати, AutoGroup может посодействовать в ремонте автомобиля: компания работает с несколькими проверенными автосервисами. Доставка авто, в зависимости от местонахождения аукциона, займет от полутора до трех месяцев. То есть запас по времени для всех манипуляций достаточный.

Сколько придется платить по кредиту

Естественно, все зависит от его размера и вашего среднего дохода. Чтобы дать приблизительную картину ежемесячного платежа, на сайте AutoGroup есть специальный калькулятор. Предположим, вы берете у банка 10 тысяч долларов США в эквиваленте (около 25170 белорусских рублей) сроком на 7 лет. В таком случае ежемесячный платеж составит чуть более 540 рублей. Берете 7,5 тысячи долларов – платите около 400 рублей каждый месяц. Провести расчеты самому можно по ссылке.

Рынок преобразится?

Подобное предложение можно смело назвать революцией для профильного рынка автомобилей. А учитывая возросший спрос на аукционные авто, можно предположить, что в ближайшее время количество желающих купить машину за границей, в том числе с помощью кредитного предложения, значительно увеличится.

– Уверен, что данный финансовый инструмент даст возможность людям, которые мечтали об автомобиле из США или Европы, наконец-то осуществить свою мечту. К тому же, учитывая нулевую растаможку по 140 указу, можно выгодно приобрести электрокар. Это хороший стимул перейти на подобного рода авто, а также сэкономить приличную сумму на его покупке, – заключил Егор Фарейторов.

Александр НОВОХРОСТ

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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