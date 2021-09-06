Уникальное предложение – в Беларуси начали выдавать кредиты для пригона авто из-за границы

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 6 сентября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:41 Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев Общество
09:41 Открытые диалоги, вручение членских билетов и спорт: в Гродненской области отмечают 19-летие БРСМ Регионы
09:35 В Речицком районе под колесами легковушки погиб велосипедист Происшествия
09:17 БРСМ объявил о старте патриотического проекта "Ведаю Беларусь" Общество
09:16 На Камчатке со дна озера подняли вертолет, потерпевший крушение с туристами на борту В мире
09:12 В Минской области проведут акцию по предупреждению особо тяжких преступлений Регионы
09:05 Белорусские легкоатлеты стали обладателями двух наград на турнире в Польше Спорт
09:00 Уникальное предложение – в Беларуси начали выдавать кредиты для пригона авто из-за границы Общество
09:00 Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡! Общество
09:00 Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах Общество
08:51 "Салават Юлаев" одержал победу над "Автомобилистом" в матче чемпионата КХЛ Спорт
08:18 Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open Спорт
08:15 Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады Общество
07:53 Талибан полностью захватил провинцию Панджшер в Афганистане В мире
07:31 В Китае из-за падения автомобиля с обрыва погибли 12 человек В мире
07:19 Андрейченко: группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными правилами Политика
07:10 В Слонимском районе перевернулась легковушка: пострадали двое детей Происшествия
00:57 Китай создает квантовый радар для обнаружения самолетов-невидимок Технологии
00:19 Стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс. Технологии
05.09.21
05.09.21 23:41 Бельгийцы победили чехов в квалификации футбольного ЧМ-2022 Спорт
05.09.21 23:29 В Каспийском море пропал катер - среди пассажиров трое детей В мире
05.09.21 22:47 В Амстердаме тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных ограничений В мире
05.09.21 22:06 Словенец Примож Роглич выиграл веломногодневку "Вуэльта Испании " третий раз подряд Спорт
05.09.21 22:01 "Мешков Брест" занял четвертое место в SEHA-лиге Спорт
05.09.21 21:45 Снопков: союзная программа по созданию единого рынка газа готова Политика
05.09.21 21:37 Три серебряные медали завоевали белорусские боксеры на Играх стран СНГ в Казани Спорт
05.09.21 21:29 Арчаков: инициаторы санкций получают откаты Общество
05.09.21 21:27 Арчаков о ситуации в Афганистане: образовался острый очаг региональный нестабильности Общество
05.09.21 21:03 В результате стрельбы в Нью-Йорке пострадали семь человек В мире
05.09.21 20:22 Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше Спорт
Все новости
Все новости
Общество
06 сентября 2021, 09:00

Уникальное предложение – в Беларуси начали выдавать кредиты для пригона авто из-за границы

Теперь белорусские автолюбители, мечтающие об авто из-за океана, смогут получить финансовую поддержку. Как это сделать – читайте на сайте.

Взять кредит на новый или подержанный автомобиль: таким подходом в Беларуси уже давно никого не удивишь. Правда, возможности приобрести таким образом легковушку с зарубежного аукциона не существовало. Однако недавно компания AutoGroup, известная многим белорусам по доставке авто из Европы и США, в коллаборации с БТА Банком запустили новый продукт – "Авто с аукциона". Как оформить подобный кредит, какие условия предоставляет банк, а также на какую сумму можно рассчитывать – ответы на эти вопросы вы обязательно найдете ниже.

У такого предложения нет аналогов

На заре независимости пригон автомобилей из-за рубежа был для Беларуси массовым явлением. Благодаря многочисленным перегонщикам улицы наших городов наводнили разномастные иномарки. Со временем и введением ограничений подобный индивидуальный бизнес сошел на нет. На смену не всегда легальным схемам пришли современные компании, которые занимаются доставкой авто из Европы и США, приобретенных на аукционах. Одна из них – AutoGroup – работает на белорусском рынке с 2004 года. За это время тысячи клиентов стали счастливыми обладателями авто. Компания работает по принципу "под ключ". То есть в стоимость, которая указана на сайте, входят все расходы по доставке, растаможке и иным сборам.

– В 2019 году рынок автомобилей, пригоняемых из-за границы, снова начал расти, – рассказывает руководитель отдела маркетинга AutoGroup Егор Фарейторов. – Тогда был принят указ, по которому на некоторые виды автомобилей при их ввозе в страну установили льготы. Разумеется, это довольно ощутимо подстегнуло интерес к авто из-за границы, приобретенных на аукционах. Но далеко не каждый человек готов одномоментно отдать условных 10-15 тысяч долларов за легковушку. Многим хочется растянуть платежи во времени.

Клиенты компании активно интересовались возможностью кредитования для покупки авто. Практически сразу AutoGroup начала прорабатывать возможность предоставления такой услуги.

– Мы начали активно обращаться в отечественные банки, – продолжает руководитель отдела. – И именно БТА Банк пошел нам и нашим клиентам навстречу. Продукт "Авто с аукциона" разрабатывали крайне тщательно, совместно прорабатывая с финансовыми специалистами все нюансы, чтобы программа была выгодной для большинства клиентов.

До 90% суммы

Условия предложения прозрачны и понятны. Для начала отметим, что денежные средства выдаются исключительно под залог автомобиля. Но, чтобы осуществить процедуру залога, у покупателя будет 180 дней. За это время человек сможет доставить машину в Беларусь, привести ее в порядок и спокойно оформить необходимые документы.

– Что касается срока и финансовых условий, то мы постарались сделать их максимально комфортными для покупателей, – отмечает член правления, начальник управления маркетинга и продуктообразования ЗАО "БТА Банк" Анастасия Нарейко. – Процентная ставка установлена на уровне 19%. Максимальный срок кредитования – 7 лет. И, самое приятное, мы готовы предоставить до 90% необходимой на покупку авто суммы. Это гораздо выгоднее, чем обычный автокредит. С каждым клиентом работаем индивидуально, исходя из его желаний и возможностей.

Как оформить кредит

На самом деле все довольно просто. Для начала обратитесь в любой офис компании AutoGroup, где специалисты дадут вам подробную консультацию. Филиалы компании расположены в столице и во всех областных центрах, кроме (временно) Могилева. После расчета необходимой на покупку авто суммы сделайте заявку в БТА Банке. Долго ждать не придется – если все в порядке, ответ будет известен уже на следующий день. Со дня одобрения у вас будет месяц на участие в аукционе. Не успели? Не беда: банк сможет пролонгировать срок еще как минимум на месяц.

– Если вы выиграли лот, покупатель получает специальный документ – инвойс. С данным подтверждением вы возвращаетесь в банк для перечисления кредитной и собственной части денег на счет аукциона. Комиссионное вознаграждение за перевод кредитных средств составит 6% от выданного кредита. Дополнительно оформляется страховка груза. Впрочем, исходя из платежеспособности, наш банк может предложить специальную карту с льготным периодом, чтобы покрыть и эти расходы. Проще говоря, в некоторых случаях приобрести автомобиль с аукциона получится без собственных вложений, – добавляет Анастасия.

После этого и начинается отсчет тех 180 суток, в течение которых машину нужно при необходимости отремонтировать и поставить на учет. Кстати, AutoGroup может посодействовать в ремонте автомобиля: компания работает с несколькими проверенными автосервисами. Доставка авто, в зависимости от местонахождения аукциона, займет от полутора до трех месяцев. То есть запас по времени для всех манипуляций достаточный.

Сколько придется платить по кредиту

Естественно, все зависит от его размера и вашего среднего дохода. Чтобы дать приблизительную картину ежемесячного платежа, на сайте AutoGroup есть специальный калькулятор. Предположим, вы берете у банка 10 тысяч долларов США в эквиваленте (около 25170 белорусских рублей) сроком на 7 лет. В таком случае ежемесячный платеж составит чуть более 540 рублей. Берете 7,5 тысячи долларов – платите около 400 рублей каждый месяц. Провести расчеты самому можно по ссылке.

Рынок преобразится?

Подобное предложение можно смело назвать революцией для профильного рынка автомобилей. А учитывая возросший спрос на аукционные авто, можно предположить, что в ближайшее время количество желающих купить машину за границей, в том числе с помощью кредитного предложения, значительно увеличится.

– Уверен, что данный финансовый инструмент даст возможность людям, которые мечтали об автомобиле из США или Европы, наконец-то осуществить свою мечту. К тому же, учитывая нулевую растаможку по 140 указу, можно выгодно приобрести электрокар. Это хороший стимул перейти на подобного рода авто, а также сэкономить приличную сумму на его покупке, – заключил Егор Фарейторов.

Александр НОВОХРОСТ

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль кредит
Новости рубрики Общество
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев
Фото БРСМ БРСМ объявил о старте патриотического проекта "Ведаю Беларусь"
Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡!
Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах
Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады
Владимир Арчаков. Фото из архива Арчаков: инициаторы санкций получают откаты
Главное
Александр Лукашенко "С мячом должны спать". Лукашенко о результатах в футболе, шальных деньгах и уроках Токио
Андрейченко: группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными правилами
Петришенко: строить государство надо единой дружной семьей
Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡!
Топ-новости
Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады
Снопков: союзная программа по созданию единого рынка газа готова
Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев
Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах
Арчаков: инициаторы санкций получают откаты
Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 прибыл в Беларусь
Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Президент НОК поздравил белорусских спортсменов-спасателей с золотом ЧМ в абсолютном зачете
ФОТОФАКТ: День белорусской письменности в Копыле
Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше
"Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси
Три серебряные медали завоевали белорусские боксеры на Играх стран СНГ в Казани
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1963 пациента с COVID-19, выписаны 1999
"Ничего лучшего пока в мире не видел". Эксперт о технологии белорусской ID-карты
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.