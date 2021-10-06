Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси

Рассказываем о необычных рекламных стойках из сотового картона.
Красиво представить свою продукцию или провести промо-акцию – первоочередная задача для каждого уважающего себя производителя товаров или услуг. Еще в середине прошлого века за океаном маркетологи придумали новый тренд – рекламные стойки. С годами данное направление только развивалось и модернизировалось. В том числе в Беларуси. Недавно на нашем рынке появился уникальный продукт – рекламные стойки из сотового картона. Рассказываем, что это и почему они пользуются большой популярностью у производителей и маркетологов.
На смену пластику и металлу
Когда подобные рекламные стойки только появились, их изготавливали из пластика, ДСП или металла. И, в общем-то, в таком решении было рациональное зерно: эти материалы способны выдержать серьезную весовую нагрузку представленного на стойках товара. Однако есть и минусы. В первую очередь, громоздкость и большой вес. Чтобы собрать и переместить торговое оборудование из металла или ДСП, требуются усилия нескольких квалифицированных специалистов-мужчин. Отдельная проблема – последующая утилизация отработавшего срок оборудования. Потребуется склад для хранения или разрешение для захоронения на полигоне с надлежащим оформлением и списанием через бухгалтерию.
Пришла пора нового качественного материала! Требовались рекламные стойки с прочным и легкими каркасом, ярким и привлекательным дизайном, выполненные из экосырья, и, конечно же, дешевле аналогов, представленных на рынке. Одними из первых предложили альтернативное решение пластику и металлу креативные агентства из Швеции. В качестве основы они использовали СОТОВЫЙ КАРТОН. Данный материал быстро снискал одобрение и распространился в Европе, а в 2012 году был представлен и в России.
Рекламная стойка из сотового картона выдерживает нагрузку более 100 кг! Она используется для продвижения не только пищевых продуктов и алкоголя, но и промышленных, строительных материалов.
Более того, из сотового картона изготавливают промостолы, островные конструкции, фотозоны, стенды и прочие элементы.
Выяснилось, что материал широко используется рекламными агентствами и свадебными декораторами. Детские сады заказывают фотозоны для постановки сказок, а в школах сотовый картон востребован для таблиц и учебных пособий.
Рекламные стойки из сотового картона в Беларуси
Найти такую продукцию можно и в нашей стране. В Беларуси разработкой макетов и производством торгово-рекламного оборудования занимается частная компания "РекламаМама". Эти стойки вы однозначно видели в крупных торговых сетях. Благодаря такому оборудованию проходят рекламные акции – кондитерских изделий, специй, кормов для животных, алкогольной продукции. Не так давно успешно завершилась акция – реклама сковородок. Стойки из сотового картона, несмотря на большой вес представленной на них продукции, отлично справились с задачей.
– Мы находимся на белорусском рынке относительно недавно, но уже успели зарекомендовать себя как надежные партнеры, – рассказывает начальник отдела продаж компании Валентина Демидчик. – Если говорить в целом, то мы специализируемся на разработке различного рекламно-торгового и выставочного оборудования. Когда речь идет маркетинге, наш креативный подход оказывается очень кстати. Ведь мы не просто изготавливаем изделие – мы разрабатываем конструкцию и дизайн, а полноформатная УФ-печать помогает создать красочное яркое изображение. Готовая рекламная стойка служит не просто стеллажом, она дополнительно рекламирует бренд, компанию и в выгодном свете выставляет сам продукт. Для наглядного примера и анализа всех преимуществ сотового картона перед другими материалами составили таблицу.
Таблица для сравнения характеристик листовых материалов, используемых для изготовления рекламного оборудования.
|Параметры
|ПВХ
толщина 4мм
|ДСП
толщина 18 мм
|Сотовый картон
толщина 10 мм
|Вес готового оборудования, кг
|+
|-
|+
|Прочность полок
(выдерживаемый вес до прогиба), кг
|-
|+
|+
|Стоимость материала, руб./м2
|+
|-
|+
|Воздействие воды
|+
|-
|-
|Нанесение печати (напрямую на материал)
|-
|-
|+
|Монтаж и сборка
(непрофильными специалистами и доп. инструментом)
|+
|-
|+
|Утилизация
|-
|+
|+
– Важно отметить, что стойки из картона подвержены вторичной переработке и утилизируются как макулатура, – резюмировала Валентина Демидчик.
Среди клиентов – крупные производители
Впрочем, лучше всех слов – тот факт, что среди клиентов компании есть такие заказчики, как ЗАО "Доброном", ОАО "Минск Кристалл Трейд", СОАО "Коммунарка", ОАО "Красный пищевик" ООО "Формэль", ООО "Гурмина", ООО "СТБел Плюс" и крупные торговые сети.
Кстати, на конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS г.Москва – одном из важнейших событий в области маркетинга, определяющих достижения индустрии POSM и in-store communication, – предприятие "РекламаМама" завоевало третье место, что говорит о высоком качестве производимых изделий.
Где заказать рекламные стойки в Беларуси
Достаточно перейти на сайт компании "РекламаМама" и через форму обратной связи получить консультацию специалиста или позвонить по указанным номерам.
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