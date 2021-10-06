Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси

Рассказываем о необычных рекламных стойках из сотового картона.

Красиво представить свою продукцию или провести промо-акцию – первоочередная задача для каждого уважающего себя производителя товаров или услуг. Еще в середине прошлого века за океаном маркетологи придумали новый тренд – рекламные стойки. С годами данное направление только развивалось и модернизировалось. В том числе в Беларуси. Недавно на нашем рынке появился уникальный продукт – рекламные стойки из сотового картона. Рассказываем, что это и почему они пользуются большой популярностью у производителей и маркетологов.

На смену пластику и металлу

Когда подобные рекламные стойки только появились, их изготавливали из пластика, ДСП или металла. И, в общем-то, в таком решении было рациональное зерно: эти материалы способны выдержать серьезную весовую нагрузку представленного на стойках товара. Однако есть и минусы. В первую очередь, громоздкость и большой вес. Чтобы собрать и переместить торговое оборудование из металла или ДСП, требуются усилия нескольких квалифицированных специалистов-мужчин. Отдельная проблема – последующая утилизация отработавшего срок оборудования. Потребуется склад для хранения или разрешение для захоронения на полигоне с надлежащим оформлением и списанием через бухгалтерию.

Пришла пора нового качественного материала! Требовались рекламные стойки с прочным и легкими каркасом, ярким и привлекательным дизайном, выполненные из экосырья, и, конечно же, дешевле аналогов, представленных на рынке. Одними из первых предложили альтернативное решение пластику и металлу креативные агентства из Швеции. В качестве основы они использовали СОТОВЫЙ КАРТОН. Данный материал быстро снискал одобрение и распространился в Европе, а в 2012 году был представлен и в России.

Рекламная стойка из сотового картона выдерживает нагрузку более 100 кг! Она используется для продвижения не только пищевых продуктов и алкоголя, но и промышленных, строительных материалов.

Более того, из сотового картона изготавливают промостолы, островные конструкции, фотозоны, стенды и прочие элементы.

Выяснилось, что материал широко используется рекламными агентствами и свадебными декораторами. Детские сады заказывают фотозоны для постановки сказок, а в школах сотовый картон востребован для таблиц и учебных пособий.

Рекламные стойки из сотового картона в Беларуси

Найти такую продукцию можно и в нашей стране. В Беларуси разработкой макетов и производством торгово-рекламного оборудования занимается частная компания "РекламаМама". Эти стойки вы однозначно видели в крупных торговых сетях. Благодаря такому оборудованию проходят рекламные акции – кондитерских изделий, специй, кормов для животных, алкогольной продукции. Не так давно успешно завершилась акция – реклама сковородок. Стойки из сотового картона, несмотря на большой вес представленной на них продукции, отлично справились с задачей.

– Мы находимся на белорусском рынке относительно недавно, но уже успели зарекомендовать себя как надежные партнеры, – рассказывает начальник отдела продаж компании Валентина Демидчик. – Если говорить в целом, то мы специализируемся на разработке различного рекламно-торгового и выставочного оборудования. Когда речь идет маркетинге, наш креативный подход оказывается очень кстати. Ведь мы не просто изготавливаем изделие – мы разрабатываем конструкцию и дизайн, а полноформатная УФ-печать помогает создать красочное яркое изображение. Готовая рекламная стойка служит не просто стеллажом, она дополнительно рекламирует бренд, компанию и в выгодном свете выставляет сам продукт. Для наглядного примера и анализа всех преимуществ сотового картона перед другими материалами составили таблицу.

Таблица для сравнения характеристик листовых материалов, используемых для изготовления рекламного оборудования.

Параметры ПВХ

толщина 4мм ДСП

толщина 18 мм Сотовый картон

толщина 10 мм Вес готового оборудования, кг + -

+ Прочность полок

(выдерживаемый вес до прогиба), кг - + + Стоимость материала, руб./м2 + - + Воздействие воды + - - Нанесение печати (напрямую на материал) - - + Монтаж и сборка

(непрофильными специалистами и доп. инструментом) + - + Утилизация - + +

– Важно отметить, что стойки из картона подвержены вторичной переработке и утилизируются как макулатура, – резюмировала Валентина Демидчик.

Среди клиентов – крупные производители

Впрочем, лучше всех слов – тот факт, что среди клиентов компании есть такие заказчики, как ЗАО "Доброном", ОАО "Минск Кристалл Трейд", СОАО "Коммунарка", ОАО "Красный пищевик" ООО "Формэль", ООО "Гурмина", ООО "СТБел Плюс" и крупные торговые сети.

Кстати, на конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS г.Москва – одном из важнейших событий в области маркетинга, определяющих достижения индустрии POSM и in-store communication, – предприятие "РекламаМама" завоевало третье место, что говорит о высоком качестве производимых изделий.

Где заказать рекламные стойки в Беларуси

Достаточно перейти на сайт компании "РекламаМама" и через форму обратной связи получить консультацию специалиста или позвонить по указанным номерам.

С 2020 года в каталоге появился принципиально новый продукт: таблички, наклейки, указатели и мнемосхемы с нанесением тактильного шрифта Брайля!

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