Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий

Свои новые подиумные коллекции SS 2020 "Центр Моды" презентовал в Dipservice Hall в Минске. Чистота белорусского льна, блеск европейских тканей в оригинальном авторском прочтении молодых талантливых дизайнеров Антона Ярощика и Инны Гончар не оставили никого равнодушным. Как и более чем 70 лет назад, предприятие с богатой историей и традициями радует тем, что отличало его всегда - уникальностью. Благодаря чему это удается, а также о новых коллекциях и о том, как выглядеть по-настоящему модно и стильно директор ОАО "Центр Моды" Игорь Селицкий рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- Игорь Владимирович, вы возглавляете одно из ведущих предприятий в модной индустрии страны. Как удается держать такую высокую планку?

- Безусловно, лицо каждой компании - это коллектив. Благодаря нашим креативным дизайнерам, а также слаженной работе технологов, портных и иных служб "Центра Моды" мы и достигаем такого результата. У нашей творческой группы много интересных идей и проектов.

- Эксклюзивность - это то, что ассоциируется с "Центром Моды". Он всегда были таким, если можно сказать, модным эталоном. Вероятно, именно поэтому многие артисты, в том числе знаменитые "Песняры", шили у вас свои костюмы?

- Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды. Это происходит потому, что многие наши изделия выпускаются в количестве всего лишь 30-50 единиц. Это довольно мелкие серии. Причем они не только остаются в стране, но и уезжают в Россию. Особенной популярностью у российских покупателей пользуется наша льняная продукция. Можно сказать, что это наш конек. Для пошива изделий используется ткань Оршанского льнокомбината, однако мы проводим дополнительную обработку для ее умягчения. Лен приобретает совершенно иные свойства, за ним становится гораздо легче ухаживать. Наше предприятие является одним из пионеров в части работы с льняной тканью для пошива одежды. Кроме этого, у нас работает салон дизайнерских услуг, где можно сшить любое понравившееся изделие из каталога либо пофантазировать с художником-модельером.

- В качестве партнера "Центр Моды" принимал участие в национальном конкурсе "Мисс Беларусь - 2018". В чем это заключалось?

- Нам было доверено подготовить наряды для конкурса национального костюма. Совместно с организаторами мы тщательно готовились, перебирали различные варианты, чтобы все девушки смотрелись гармонично, в едином ансамбле. В конце концов вариант был найден, и, по-моему, все остались довольны результатом. Кстати, недавно Белорусский центр моды снова получил приглашение поучаствовать в подготовке национальных костюмов для аналогичного конкурса в 2020 году.

- Чем для вас является нынешний показ коллекций SS 2020, как и когда родилась идея таких показов?

- Безусловно, это имиджевое мероприятие, на котором представлены более подиумные вещи. В промышленное производство будут направлены всего несколько моделей, причем с существенной доработкой.

Ранее подобные показы являлись традицией для "Центра Моды". К сожалению, с 2013 по 2016 годы они не проводились. В ноябре 2017-го мы вновь вернулись к серьезной работе в этом направлении. В отеле "Пекин" состоялось мероприятие "ЛЕН - LINUM - LINAIR", на котором нами были представлены три коллекции. Лен раскрылся в совершенно необычном, неожиданном исполнении, так, как его еще никто не видел: с использованием эксклюзивной ручной отделки. Свой 70-летний юбилей в 2018 году "Центр Моды" также отметил грандиозным показом.

На нынешнем мероприятии представлены три наши коллекции из тканей белорусских производителей: "Ворожея", "Пена дней", а также совершенно особая, даже экстравагантная, коллекция "Жрицы".

- Что вдохновило авторов нынешних коллекций - дизайнеров Антона Ярощика и Инну Гончар?

- Природа, ее краски, линии и оттенки - вот то, что вдохновляло автора коллекции "Ворожея" Антона Ярощика. Дизайнеру очень хотелось раскрыть в своих работах тему женственности. Показать всю глубину и красоту белорусской души. Сильная, уверенная в себе женщина, которая не боится заглянуть вглубь себя, стала тем образом, который пронизывает коллекцию "Жрицы" Инны Гончар.

Все наши наряды были дополнены аксессуарами белорусских дизайнеров и в итоге составили целостный, завершенный образ.

- Во многих модных показах демонстрируется одежда, которую едва ли можно надеть в повседневной жизни. На кого рассчитаны ваши коллекции?

- Мы стараемся, чтобы наши изделия, представленные на таких показах, находили своих хозяев и радовали их. Коллекции очень разнообразные и по настроению, и по событийности. И наверняка не оставили никого равнодушным.

- Как выглядеть модно и стильно и требуются ли для этого внушительные финансовые затраты?

- "Модно" и "стильно" - совершенно разные понятия. Мода - это нечто непостоянное, стиль - такой инструмент, благодаря которому человек может создать свой образ. Важно одеваться стильно, используя при этом какие-то модные вещи, подбирать их под себя. Это необязательно всегда дорого. Очень важно найти свое, экспериментировать с этим и развиваться, потому что даже обычную белую рубашку можно носить во множестве вариаций.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

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