Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:55 Победителей конкурса "Волонтер года - 2019" чествовали в Минске Регионы
15:43 Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод Общество
15:35 Новым директором Музыкального театра стал Сергей Пукита Культура
15:35 Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером Политика
15:29 "Витебскоблимущество" выставит на предновогодние торги 85 лотов Регионы
15:25 Выставка научных работ к 20-летию Союзного государства открылась в БГУ Культура
15:24 Пеллетный завод в Пружанском районе планируют ввести в 2020 году Регионы
15:18 Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси Общество
15:16 "Парламент сформирован, но предстоит большая работа" - Лукашенко попросил Андрейченко помочь организовать деятельность нового созыва Президент
15:10 Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до $14 млн Регионы
14:57 Генподрядчика строительства нового комплекса в "Гродно Азот" определят до конца года Регионы
14:46 Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя Президент
14:45 ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду Общество
14:44 Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в некоторых государствах - Макаров Общество
14:36 Реконструкция трассы М7 и пункта пропуска "Каменный Лог" стартует в 2020 году Регионы
14:28 Суд вынес приговор еще одному бывшему чиновнику Браславского райисполкома Происшествия
14:20 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in Экономика
14:15 Афиша выходного дня: танцевальный чемпионат, "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы" в Беловежской пуще Афиша
14:14 Лукашенко высказался о постсоветских реалиях в Беларуси Президент
14:12 Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий Общество
14:01 Работники ОСВОД спасли с начала года более 300 человек Общество
13:53 Школы ремонтировали, но с нарушениями - КГК проверил отдел по образованию Шкловского района Регионы
13:50 Минлесхоз в первой половине 2020 года планирует ввести шесть пеллетных заводов Экономика
13:48 Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан Общество
13:47 Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков Общество
13:36 "Бобруйскагромаш" поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику более чем на 500 тыс. евро Экономика
13:29 В Мозыре девушка бутылкой разбила голову посетителю - конфликт в диско-баре перерос в уголовное дело Происшествия
13:16 Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:15 В лесах Могилевской области установлено 105 фотоловушек Регионы
13:14 Ошиблись ноликом: жительница Новополоцка прокутила более Br3 тыс. благодаря невнимательности кассира Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
05 декабря 2019, 14:12

Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий

Фото Белорусского Центра Моды
Фото Белорусского Центра Моды

Свои новые подиумные коллекции SS 2020 "Центр Моды" презентовал в Dipservice Hall в Минске. Чистота белорусского льна, блеск европейских тканей в оригинальном авторском прочтении молодых талантливых дизайнеров Антона Ярощика и Инны Гончар не оставили никого равнодушным. Как и более чем 70 лет назад, предприятие с богатой историей и традициями радует тем, что отличало его всегда - уникальностью. Благодаря чему это удается, а также о новых коллекциях и о том, как выглядеть по-настоящему модно и стильно директор ОАО "Центр Моды" Игорь Селицкий рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- Игорь Владимирович, вы возглавляете одно из ведущих предприятий в модной индустрии страны. Как удается держать такую высокую планку?

- Безусловно, лицо каждой компании - это коллектив. Благодаря нашим креативным дизайнерам, а также слаженной работе технологов, портных и иных служб "Центра Моды" мы и достигаем такого результата. У нашей творческой группы много интересных идей и проектов.

- Эксклюзивность - это то, что ассоциируется с "Центром Моды". Он всегда были таким, если можно сказать, модным эталоном. Вероятно, именно поэтому многие артисты, в том числе знаменитые "Песняры", шили у вас свои костюмы?

- Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды. Это происходит потому, что многие наши изделия выпускаются в количестве всего лишь 30-50 единиц. Это довольно мелкие серии. Причем они не только остаются в стране, но и уезжают в Россию. Особенной популярностью у российских покупателей пользуется наша льняная продукция. Можно сказать, что это наш конек. Для пошива изделий используется ткань Оршанского льнокомбината, однако мы проводим дополнительную обработку для ее умягчения. Лен приобретает совершенно иные свойства, за ним становится гораздо легче ухаживать. Наше предприятие является одним из пионеров в части работы с льняной тканью для пошива одежды. Кроме этого, у нас работает салон дизайнерских услуг, где можно сшить любое понравившееся изделие из каталога либо пофантазировать с художником-модельером.

- В качестве партнера "Центр Моды" принимал участие в национальном конкурсе "Мисс Беларусь - 2018". В чем это заключалось?

- Нам было доверено подготовить наряды для конкурса национального костюма. Совместно с организаторами мы тщательно готовились, перебирали различные варианты, чтобы все девушки смотрелись гармонично, в едином ансамбле. В конце концов вариант был найден, и, по-моему, все остались довольны результатом. Кстати, недавно Белорусский центр моды снова получил приглашение поучаствовать в подготовке национальных костюмов для аналогичного конкурса в 2020 году.

- Чем для вас является нынешний показ коллекций SS 2020, как и когда родилась идея таких показов?

- Безусловно, это имиджевое мероприятие, на котором представлены более подиумные вещи. В промышленное производство будут направлены всего несколько моделей, причем с существенной доработкой.

Ранее подобные показы являлись традицией для "Центра Моды". К сожалению, с 2013 по 2016 годы они не проводились. В ноябре 2017-го мы вновь вернулись к серьезной работе в этом направлении. В отеле "Пекин" состоялось мероприятие "ЛЕН - LINUM - LINAIR", на котором нами были представлены три коллекции. Лен раскрылся в совершенно необычном, неожиданном исполнении, так, как его еще никто не видел: с использованием эксклюзивной ручной отделки. Свой 70-летний юбилей в 2018 году "Центр Моды" также отметил грандиозным показом.

На нынешнем мероприятии представлены три наши коллекции из тканей белорусских производителей: "Ворожея", "Пена дней", а также совершенно особая, даже экстравагантная, коллекция "Жрицы".

- Что вдохновило авторов нынешних коллекций - дизайнеров Антона Ярощика и Инну Гончар?

- Природа, ее краски, линии и оттенки - вот то, что вдохновляло автора коллекции "Ворожея" Антона Ярощика. Дизайнеру очень хотелось раскрыть в своих работах тему женственности. Показать всю глубину и красоту белорусской души. Сильная, уверенная в себе женщина, которая не боится заглянуть вглубь себя, стала тем образом, который пронизывает коллекцию "Жрицы" Инны Гончар.

Все наши наряды были дополнены аксессуарами белорусских дизайнеров и в итоге составили целостный, завершенный образ.

- Во многих модных показах демонстрируется одежда, которую едва ли можно надеть в повседневной жизни. На кого рассчитаны ваши коллекции?

- Мы стараемся, чтобы наши изделия, представленные на таких показах, находили своих хозяев и радовали их. Коллекции очень разнообразные и по настроению, и по событийности. И наверняка не оставили никого равнодушным.

- Как выглядеть модно и стильно и требуются ли для этого внушительные финансовые затраты?

- "Модно" и "стильно" - совершенно разные понятия. Мода - это нечто непостоянное, стиль - такой инструмент, благодаря которому человек может создать свой образ. Важно одеваться стильно, используя при этом какие-то модные вещи, подбирать их под себя. Это необязательно всегда дорого. Очень важно найти свое, экспериментировать с этим и развиваться, потому что даже обычную белую рубашку можно носить во множестве вариаций.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мода
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод
Фото из архива Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси
Фото из архива ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
Олег Макаров Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в некоторых государствах - Макаров
Фото из архива Работники ОСВОД спасли с начала года более 300 человек
Фото из архива Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан
Главное
Александр Лукашенко О роли парламентариев, независимости и интеграции - Лукашенко обратился к депутатам и сенаторам
Лукашенко о Беларуси: мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст
Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя
Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией
Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером
Построение надежной системы безопасности только силами государства невозможно - Вакульчик
Медведев: России нужно дорожить интеграцией с Беларусью и делать все, чтобы эти процессы сохранились
Минприроды подготовило проект новой подпрограммы по изучению недр Беларуси на 2021-2025 годы
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in
Афиша выходного дня: танцевальный чемпионат, "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы" в Беловежской пуще
ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
На водоемах Беларуси продолжает разрушаться лед, выходить на него нельзя - Белгидромет
Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан
Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков
Спортинвентарь в числе самых популярных подарков во время акции "Наши дети"
Порывистый ветер и до -6°С ожидается в Беларуси 6 декабря
ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.