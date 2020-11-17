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17 ноября 2020, 15:07

Уникальную операцию по имплантации клапана легочной артерии провели в РНПЦ детской хирургии

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальную операцию по имплантации клапана легочной артерии провели в РНПЦ детской хирургии, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор центра Константин Дроздовский.

Помощь детских кардиохирургов потребовалась девушке, которой 20 лет назад в возрасте восьми лет в этом же центре была выполнена радикальная коррекция тяжелого врожденного порока сердца. В последние годы у пациентки появилась проблема с легочным клапаном. Медики видели два пути решения этой проблемы: либо провести обычную операцию и имплантировать биологический протез, что было достаточно тяжело и рискованно, либо имплантировать специальный биологический клапан, введя его через сосуды без разреза. Пошли по второму пути. "К счастью, операция прошла успешно, клапан функционирует хорошо", - отметил Константин Дроздовский.

Заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз добавил, что примененная методика позволяет избежать большого хирургического вмешательства благодаря тому, что работающий не должным образом клапан легочной артерии заместили транскатетерным клапаном. "То есть новый биологический клапан мы доставили в позицию, где он должен быть, через катетер, не делая разрезов, - сказал Павел Черноглаз. - После имплантации он сразу начинает функционировать". Операция длилась около 2,5 часа.

В случае, как у этой пациентки, после радикальной коррекции порока сердца с возрастом может потребоваться следующий этап. В течение жизни клапан легочной артерии становится некомпетентен, и пациентов вынуждены оперировать несколько раз.

"Основная функция клапана - пропускать кровь и не давать ей возвращаться обратно, в данной ситуации - в правый желудочек. Створки клапана должны смыкаться во время изгнания крови из правого желудочка и замыкаться во время расслабления, - пояснил заведующий рентгеноперационной. - У пациентки клапан перестал выполнять свою запирательную функцию и желудочек начал работать с усиленной нагрузкой, перегружаясь за счет дополнительного объема возвращающейся крови. Это привело к утяжелению состояния пациента, одышке, слабости и другим симптомам".

Что касается состояния здоровья девушки, прогноз благоприятный. "Фактически мы можем выписать ее и сегодня, как практикуют во всем мире. Мы готовы к этому. Но поскольку операция новая для нас, мы все-таки некоторое время ее понаблюдаем", - отметил Павел Черноглаз.

Он добавил, что подобные клапаны в аортальную позицию в Беларуси уже успешно имплантируются. Уникальность операции заключается в имплантации клапана в позицию легочной артерии, это проведено впервые в стране. "До вчерашнего дня они имплантировались только в аортальную позицию у взрослых пациентов, мы же применили его в позицию легочной артерии у молодого пациента", - отметил заведующий рентгеноперационной.

На операции в качестве консультанта присутствовал профессор Марчин Демков, который является руководителем отдела структурной патологии сердца Института кардиологии в Варшаве. Имея большую практику применения данного устройства, он помогал белорусским коллегам советами, подсказками, передавая во время общения свой опыт.

По словам Константина Дроздовского, в последние годы белорусские детские кардиохирурги стремятся к тому, чтобы минимизировать вмешательства при врожденных пороках сердца. "Это касается не только маленьких детей, которым мы все стараемся делать миниинвазивно, через сосудики, избегая открытых операций, но и тех пациентов, которые когда-то перенесли операцию на открытом сердце в детском возрасте, но прошло достаточно много времени и у них снова появляются какие-то проблемы - их мы пытаемся решить без открытых операций", - сказал он, добавив, что повторные операции сопряжены с тяжелой травмой для пациента и высокими рисками осложнений.

РНПЦ детской хирургии - это единственный центр в Беларуси, который оперирует врожденные пороки сердца у детей и взрослых. В целом проводится более 1 тыс. таких операций. "Большая часть операций, которые мы выполняем в нашем центре, осуществляется миниинвазивным способом через сосуды, и пациенты, как правило, уходят домой на следующие сутки", - отметил он.

В последние годы в центре около 600 операций в год проводится путем миниинвазивной коррекции и около 500 - это операции на открытом сердце с использованием технологии искусственного кровообращения.-0-

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