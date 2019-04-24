Уникальные находки поискового батальона Вооруженных Сил представят на выставке в Национальном архиве

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка документальных и археологических материалов "Помнит сердце не забудет никогда…" откроется 29 апреля в Национальном архиве Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Военная история Беларуси занимает существенную часть общей истории страны. "Трагизм любой войны заключается в том, что окончание вооруженного конфликта не исчерпывается подписанием акта о капитуляции, а определяется теми последствиями, которые испытывает страна спустя десятилетия после войны. В течении многих десятилетий люди ищут могилы своих близких, с оружием в руках защищавших отчий дом", - отметили в Национальном архиве.
На основании архивных документов Управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн и 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных Сил проделана работа по сохранению памяти павших в годы войны. В экспозицию включены более 50 архивных документов и фотографий из фондов Национального архива: постановления, докладные записки, справки, схемы, карты, протоколы допросов, которые являются основой для поиска захоронений, установления имен погибших.
"На выставке также впервые представим уникальные экспонаты, найденные во время полевых поисковых работ 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном. Это фрагменты комсомольского билета и повестка военного комиссариата 1941 года, портсигар с греческими сигаретами, перстни немецких солдат, награды и медальоны, зажигалки, первые бронежилеты. Но самый уникальный экспонат - стеклянная фляга с водой 1941 года", - рассказали в архиве.
Организаторами выставки выступают Национальный архив, Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн и 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооруженных Сил Беларуси.-0-
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