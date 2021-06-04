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04 июня 2021, 09:44

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Беларусь 11 июня

Элемент интерактивной экспозиции. Фото поездпобеды.рф
Элемент интерактивной экспозиции. Фото поездпобеды.рф
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Беларусь 11 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО "Российские железные дороги" в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии республиканского волонтерского центра. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня этого года", - отметили в пресс-центре.

Как уточнили в БЖД, с 11 по 13 июня экспозиция будет находиться в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - жители Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет доступна для просмотра жителям Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет находиться с 21 по 24 июня, жители Гомеля смогут побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ экспозиции в Могилеве 27-28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, созданный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.

В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тыс. человек из 38 городов России.

Этот проект представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезд Победы" включает 12 вагонов, 9 из которых - экспозиционные. Экспозиция одного из вагонов посвящена подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявших первый удар немецких войск на себя. Символично, что "Поезд Победы" с вагоном, повествующим о подвиге защитников Брестской крепости, в день начала Великой Отечественной войны будет находиться в Бресте.

В основе экспозиции - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа. На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, добавили в БЖД.

"Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка", - отметили в пресс-центре.

Проект "Поезд Победы" является социальным как в России, так и в Беларуси. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми с 12 лет.

В одном вагоне "Поезда Победы" одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 мин., общее время экскурсии - 45 мин.

"В связи ограниченной пропускной способностью поезда и сложившейся эпидемиологической ситуацией посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти. Работа экспозиции будет организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике и предупреждению распространения вирусных инфекций. Посетители обязаны соблюдать масочный режим", - добавили в БЖД.-0-

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