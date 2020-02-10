Уникальный противоопухолевый препарат "Темодекс" будет производиться в БГУ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Унитехпром БГУ" стало единственной площадкой в мире по производству оригинального противоопухолевого препарата "Темодекс". Регистрационное удостоверение на выпуск лекарственного средства выдано Минздравом Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем БГУ. Клинические испытания и исследования проведены также сотрудниками университета при участии врачей столичной ГКБ скорой медицинской помощи, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и БГМУ. "Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной доставки к органам-мишеням и пролонгации действия", - отметили в вузе.

"Темодекс" применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности. Он представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля. "Темодекс" наносится и оставляется на ложе удаленной опухоли и всех контактирующих с ней тканях. Гель постепенно рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию для уничтожения оставшихся после операции клеток и предотвращения рецидивов.

"Белорусский препарат не имеет мировых аналогов. Известный американский "Глиадел" схож по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток. Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость. Для граждан Беларуси лечение "Темодексом" осуществляется бесплатно", - подчеркнули в университете.

"Темодекс" включен в клинический протокол Беларуси по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Активно ведется работа по его регистрации за рубежом. Препарат запатентован в евразийском регионе и России, подана заявка на получение международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира, также "Темодексу" присвоен в Европе статус орфанности (статус для фармацевтического средства, которое разработано для лечения редких заболеваний).

Планируется, что в профильные медицинские учреждения Беларуси "Темодекс" поступит в конце первого квартала текущего года.-0-